yanyura написав:Frant В своем посте вы сделали три грамматические ошибки, неправильно написав буквы - в «блогерів» написали букву "г" вместо буквы "х", в «експертів» букву "т" вместо буквы "д" и в слове «лідера» букву "л" вместо буквы "п".
То же самое, на жаль нет Козака-Характерника в исторической аналогии, (это для понимания откуда у Украинца иммунитет к ... "говорящим головам")
Зокрема, навіть французька преса у 1709 році описувала те саме, що ми зараз бачимо в Ізюмі. Наведу уривок із Повідомлення №5 від 15 лютого 1709 року відомого французького ЗМІ "La Gazette": https://bastion.tv/rosijske-liholittya_n49193 «Злочини московитів в Україні справді жахають. Вони вирізали цілі міста українців, десятки тисяч людей, бо провинилися лише тим, що вони були українцями. Московити поширювали чутки, що війська ніби оточені; що у них немає провіанту: що армія скорочується... що мало козаків які б йшли за гетьманом Мазепою... але новини від 7 грудня, які ми отримали через Волинь, сильно відрізняються від цих... козаки все забезпечують в достатку... Гетьман Мазепа завжди мав велику повагу серед козаків...
Кажуть, що те, що спонукало цього Гетьмана приєднатись до короля Швеції, полягало у тому, що Царем було повністю зруйновано країну Козаків. З відтоді він роздратований, тому що Цар здійснивши напад і захопивши Батурин, що був резиденцією цього Гетьмана, забрав останню надію порозумітись, зруйнував все місто: прирікши те до смертей і знущань, за дуже жахливих обставин...».
Але це ще не все. Ось редакція звітує, що від 18 листопада того ж року надійшов лист, автор якого свідчив про наступні події: «З України на Бористені руйнування скоєні московитами на кордонах України, настільки налякали народ, що вони тікали до різних місць... із тим, що могли взяти, а решту залишили здобиччю царських військ».
Грйс-мэн написав:Студенты прошли конкурсы, заплатили за обучение, и уже их начинают отчислять. О "большой любви" Украины к студентам, и безразличии к студенткам - основательный разбор темы с кучей факторов
Если кто не знал, сейчас студентов не выпускают вообще никаких, с любыми документами, даже 3-4-курсников, которые начали обучение несколько лет назад.
Думаю, что студенты уже знают, против кого будут голосовать
Думаю причина в цьому. Цікаво було б дізнатись цифри скільки випустили не випустили. Разумеется, масла в огонь подлила ситуация, с массовым выездом за границу мужчин далеко не студенческого возраста якобы для учебы в зарубежных вузах. Они спокойно выезжали так на протяжении нескольких месяцев, пока лазейка не была обнаружена. Кошмарить взрослых дядек 45+ пограничникам было, видимо, сложнее, чем едва оперившихся пацанов. А расследовать случаи подделки приглашений или создавать систему верификации с привлечением иностранных вузов нашему государству, видимо, в конечном итоге показалось сложнее, чем просто издать негласный указ больше никого не выпускать.
Тобто до масового обману влади випускали багатьох
учащиеся зарубежных вузов имеют право покидать территорию Украины (и многих действительно выпустили на протяжении февраля-марта и позже); имеют право покидать территорию Украины только те, кто уже учился за рубежом до 24 февраля 2022, а про тех, кто поступит в текущем году мы подумаем отдельно и позже.
Зараз влада намагається цьому запобігти і почала вимагати додаткові документи з вузу які важче підробити, а саме візу студента та квиток студента.
Петр Первый об украинцах: «...Сей народ и зело умен и зело лукав: он, яко пчела любодельна, дает Российскому государству и лучший мед умственный, и лучший воск для свещи Российского просвещения, но у него есть и жало. Доколе россияне будут любить и уважать его, не посягая на свободу и язык, дотоле он будет светочью Российского Царства; но коль скоро посягнут на его свободу и язык, то из него вырастут драконовы зубы, и Российское царство останется не в авантаже»
budivelnik написав:Якщо так, то в нас на фронті додатково зявилось 252 000 штиків.... (87,2млрд-62 млрд)/100 000(премія на передовій)=252 000 осіб
це нереально, вся бойова частина військ то макс 200-300 тис, звідки ще 250 тис
Мобілізовано у нас приблизно 900 000 З них - приблизно 150 000 приймали участь в бойових діях на першій лінії оборони, і їм виплачували 100 000 бойових..., це не говорить про те що з 900 000 одні і ті самі 150 000 були на передовій, це говорить про постійних 150 000 на передовій, але ротаційно Тепер виходить що на передовій 400 000....
При цьому Можна порахувати й по іншому... Якщо 150 000 на передовій = 62 млрд = 413 000 грн на кожного То для 87,2 млрд по 413 000 = 211 000 осіб... Все одно + 40% в перших рядах...тобто у нас вже кількісна перевага по всьому фронту.
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 19 вер, 2022 17:44, всього редагувалось 1 раз.