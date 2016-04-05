Грйс-мэн написав:Студенты прошли конкурсы, заплатили за обучение, и уже их начинают отчислять. О "большой любви" Украины к студентам, и безразличии к студенткам - основательный разбор темы с кучей факторов
Если кто не знал, сейчас студентов не выпускают вообще никаких, с любыми документами, даже 3-4-курсников, которые начали обучение несколько лет назад.
Думаю, что студенты уже знают, против кого будут голосовать
подскажите вы полезный идиот или сознательно по методичке разгоняете зраду?
у нескольких знакомых дети РЕАЛЬНО студенты иностранных вышей, при наличии всех документов о проблемах с выездом не слышал
а этого вброса у вас в методичке нет? "Стверджувалося, що поліція Бремена затримала українців, які хотіли продати зброю, поставлену в Україну в якості військової допомоги, на чорному ринку." "Але відео виявилося фейком. Тим не менш, лише в Messenger Telegram воно набрало більше ста тисяч переглядів, а також поширилося на інші платформи." https://www.pravda.com.ua/news/2022/09/19/7368146/