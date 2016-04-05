RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2278227922802281
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 17:44

  Грйс-мэн написав:Студенты прошли конкурсы, заплатили за обучение, и уже их начинают отчислять.
О "большой любви" Украины к студентам, и безразличии к студенткам - основательный разбор темы с кучей факторов

Если кто не знал, сейчас студентов не выпускают вообще никаких, с любыми документами, даже 3-4-курсников, которые начали обучение несколько лет назад.

Думаю, что студенты уже знают, против кого будут голосовать

https://hvylya.net/analytics/259336-vyezd-ukrainskih-studentov-na-obuchenie-za-granicu-teatr-absurda-i-nacionalnyy-pozor

подскажите вы полезный идиот или сознательно по методичке разгоняете зраду?

у нескольких знакомых дети РЕАЛЬНО студенты иностранных вышей, при наличии всех документов о проблемах с выездом не слышал

а этого вброса у вас в методичке нет?
"Стверджувалося, що поліція Бремена затримала українців, які хотіли продати зброю, поставлену в Україну в якості військової допомоги, на чорному ринку."
"Але відео виявилося фейком. Тим не менш, лише в Messenger Telegram воно набрало більше ста тисяч переглядів, а також поширилося на інші платформи."
https://www.pravda.com.ua/news/2022/09/19/7368146/
Прохожий
 
Повідомлень: 12787
З нами з: 05.06.13
Подякував: 872 раз.
Подякували: 1409 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 18:16

  Прохожий написав:а этого вброса у вас в методичке нет?

у него много чего есть, этот бесконечный спам фейков вперемешку с правдой и полуправдой уже надоело проверять и всерьёз воспринимать.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 834
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2278227922802281
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 103859
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 465365
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3862
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.