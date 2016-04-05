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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2279228022812282>
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 19:15

Міноборони Німеччини оголосило, що поставить Україні ще чотири самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000. Про це повідомила прес-служба Бундесверу у понеділок.
“Незважаючи на власне важке матеріальне становище, Бундесвер надасть Україні ще чотири артилерійські гармати – самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000, з додатковим пакетом боєприпасів. Постачання стане можливим після обговорення з промисловістю питання якнайшвидшої поставки відремонтованих знарядь із програми капітального ремонту армії і буде розпочато негайно“, – йдеться у повідомленні міністерства.
Міністерка оборони Крістіне Ламбрехт заявила, що це збільшить кількість поставлених Німеччиною високоефективних гармат Україні до 14. Разом з поставленими Нідерландами гаубицями кількість переданих Україні САУ цього типу зросте до 22.
“Україна дуже хвалить цю систему і виявила бажання отримати більше гаубиць. Для подальшої підтримки України в її мужній боротьбі з жорстоким вторгненням Росії Німеччина виконає це прохання і надасть ще чотири такі самохідні гаубиці“, – заявила Ламбрехт.
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 19:33

  fler написав:Петр Первый об украинцах:
«...Сей народ и зело умен и зело лукав: он, яко пчела любодельна,
дает Российскому государству и лучший мед умственный, и лучший воск для свещи Российского просвещения, но у него есть и жало. Доколе россияне будут любить и уважать его, не посягая на свободу и язык, дотоле он будет светочью Российского Царства; но коль скоро посягнут на его свободу и язык, то из него вырастут драконовы зубы, и Российское царство останется не в авантаже»


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исходя из характеристик Лео Толстого, не способен был Петр такому витиеватому изложению, это подделка (как и 90% "исторических" фраз)
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 19:36

  Прохожий написав:
  Грйс-мэн написав:Студенты прошли конкурсы, заплатили за обучение, и уже их начинают отчислять.
О "большой любви" Украины к студентам, и безразличии к студенткам - основательный разбор темы с кучей факторов

Если кто не знал, сейчас студентов не выпускают вообще никаких, с любыми документами, даже 3-4-курсников, которые начали обучение несколько лет назад.

Думаю, что студенты уже знают, против кого будут голосовать

https://hvylya.net/analytics/259336-vyezd-ukrainskih-studentov-na-obuchenie-za-granicu-teatr-absurda-i-nacionalnyy-pozor

подскажите вы полезный идиот или сознательно по методичке разгоняете зраду?

у нескольких знакомых дети РЕАЛЬНО студенты иностранных вышей, при наличии всех документов о проблемах с выездом не слышал

а этого вброса у вас в методичке нет?
"Стверджувалося, що поліція Бремена затримала українців, які хотіли продати зброю, поставлену в Україну в якості військової допомоги, на чорному ринку."
"Але відео виявилося фейком. Тим не менш, лише в Messenger Telegram воно набрало більше ста тисяч переглядів, а також поширилося на інші платформи."
https://www.pravda.com.ua/news/2022/09/19/7368146/


все мои знакомые студенты благополучно выехали в начале сентября в Чехию, Словакию, Францию
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 19:40

Долярчик какую выберешь правую или левую?)

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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 19:41

  prodigy написав:
  fler написав:Петр Первый об украинцах:
«...Сей народ и зело умен и зело лукав: он, яко пчела любодельна,
дает Российскому государству и лучший мед умственный, и лучший воск для свещи Российского просвещения, но у него есть и жало. Доколе россияне будут любить и уважать его, не посягая на свободу и язык, дотоле он будет светочью Российского Царства; но коль скоро посягнут на его свободу и язык, то из него вырастут драконовы зубы, и Российское царство останется не в авантаже»
Беснующийся, пьяный, сгнивший от сифилиса зверь 1/4 столетия губит людей, казнит, жжет, закапывает живых в землю, заточает жену, распутничает, мужеложествует, пьянствует, сам, забавляясь, рубит головы, кощунствует, ездит с подобием креста из чубуков в виде детородных членов и подобиями Евангелий — ящиком с водкой ..(Лев Толстой о Петре I)

исходя из характеристик Лео Толстого, не способен был Петр такому витиеватому изложению, это подделка (как и 90% "исторических" фраз)
Якщо подивитись на мужика в лаптях то ніколи б не сказав що він в стані написати твір в пару сотень сторінок...
А по петру
Царя робить свита
Що заважало в свиті мати парочку розумних?

і останнє
Як би то не було , але період царствування петра1 - був прогресивнішим ніж його попередників...як не як а імперія росла ....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 19:52

  budivelnik написав:
  prodigy написав:
  fler написав:Петр Первый об украинцах:
«...Сей народ и зело умен и зело лукав: он, яко пчела любодельна,
дает Российскому государству и лучший мед умственный, и лучший воск для свещи Российского просвещения, но у него есть и жало. Доколе россияне будут любить и уважать его, не посягая на свободу и язык, дотоле он будет светочью Российского Царства; но коль скоро посягнут на его свободу и язык, то из него вырастут драконовы зубы, и Российское царство останется не в авантаже»
Беснующийся, пьяный, сгнивший от сифилиса зверь 1/4 столетия губит людей, казнит, жжет, закапывает живых в землю, заточает жену, распутничает, мужеложествует, пьянствует, сам, забавляясь, рубит головы, кощунствует, ездит с подобием креста из чубуков в виде детородных членов и подобиями Евангелий — ящиком с водкой ..(Лев Толстой о Петре I)

исходя из характеристик Лео Толстого, не способен был Петр такому витиеватому изложению, это подделка (как и 90% "исторических" фраз)
Якщо подивитись на мужика в лаптях то ніколи б не сказав що він в стані написати твір в пару сотень сторінок...
А по петру
Царя робить свита
Що заважало в свиті мати парочку розумних?

і останнє
Як би то не було , але період царствування петра1 - був прогресивнішим ніж його попередників...як не як а імперія росла ....


краще що він згинув в Амстердамі в борделі
що тої імперії взагалі ніколи не існувало
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 19:58

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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 20:07

Как живут русские солдаты (смотреть всем, реально жесть)

https://t.me/The3rdForceUA/10252
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 20:29

vitaliian
Ты уже перешел на кликбейтные посты
"смотреть всем", "реально жесть"

Ты явно не тот, за кого себя выдаёшь :)
На словах ты Ана Ахматова, а на деле ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 20:59

  Ukrainian написав:Міноборони Німеччини оголосило, що поставить Україні ще чотири самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000. Про це повідомила прес-служба Бундесверу у понеділок.
“Незважаючи на власне важке матеріальне становище, Бундесвер надасть Україні ще чотири артилерійські гармати – самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000, з додатковим пакетом боєприпасів. Постачання стане можливим після обговорення з промисловістю питання якнайшвидшої поставки відремонтованих знарядь із програми капітального ремонту армії і буде розпочато негайно“, – йдеться у повідомленні міністерства.
Міністерка оборони Крістіне Ламбрехт заявила, що це збільшить кількість поставлених Німеччиною високоефективних гармат Україні до 14. Разом з поставленими Нідерландами гаубицями кількість переданих Україні САУ цього типу зросте до 22.
“Україна дуже хвалить цю систему і виявила бажання отримати більше гаубиць. Для подальшої підтримки України в її мужній боротьбі з жорстоким вторгненням Росії Німеччина виконає це прохання і надасть ще чотири такі самохідні гаубиці“, – заявила Ламбрехт.

с одной стороны-классная вещь, с другой редкое говно - отстреляла кол-во снарядов или наездила километраж, загорается лампочка - техобслуживание, и выстрелить нельзя, надо отправлять в сервис...за границей...
edvardd
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