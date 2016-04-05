Міноборони Німеччини оголосило, що поставить Україні ще чотири самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000. Про це повідомила прес-служба Бундесверу у понеділок. “Незважаючи на власне важке матеріальне становище, Бундесвер надасть Україні ще чотири артилерійські гармати – самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000, з додатковим пакетом боєприпасів. Постачання стане можливим після обговорення з промисловістю питання якнайшвидшої поставки відремонтованих знарядь із програми капітального ремонту армії і буде розпочато негайно“, – йдеться у повідомленні міністерства. Міністерка оборони Крістіне Ламбрехт заявила, що це збільшить кількість поставлених Німеччиною високоефективних гармат Україні до 14. Разом з поставленими Нідерландами гаубицями кількість переданих Україні САУ цього типу зросте до 22. “Україна дуже хвалить цю систему і виявила бажання отримати більше гаубиць. Для подальшої підтримки України в її мужній боротьбі з жорстоким вторгненням Росії Німеччина виконає це прохання і надасть ще чотири такі самохідні гаубиці“, – заявила Ламбрехт.
fler написав:Петр Первый об украинцах: «...Сей народ и зело умен и зело лукав: он, яко пчела любодельна, дает Российскому государству и лучший мед умственный, и лучший воск для свещи Российского просвещения, но у него есть и жало. Доколе россияне будут любить и уважать его, не посягая на свободу и язык, дотоле он будет светочью Российского Царства; но коль скоро посягнут на его свободу и язык, то из него вырастут драконовы зубы, и Российское царство останется не в авантаже»
Беснующийся, пьяный, сгнивший от сифилиса зверь 1/4 столетия губит людей, казнит, жжет, закапывает живых в землю, заточает жену, распутничает, мужеложествует, пьянствует, сам, забавляясь, рубит головы, кощунствует, ездит с подобием креста из чубуков в виде детородных членов и подобиями Евангелий — ящиком с водкой ..(Лев Толстой о Петре I)
исходя из характеристик Лео Толстого, не способен был Петр такому витиеватому изложению, это подделка (как и 90% "исторических" фраз)
Грйс-мэн написав:Студенты прошли конкурсы, заплатили за обучение, и уже их начинают отчислять. О "большой любви" Украины к студентам, и безразличии к студенткам - основательный разбор темы с кучей факторов
Если кто не знал, сейчас студентов не выпускают вообще никаких, с любыми документами, даже 3-4-курсников, которые начали обучение несколько лет назад.
Думаю, что студенты уже знают, против кого будут голосовать
подскажите вы полезный идиот или сознательно по методичке разгоняете зраду?
у нескольких знакомых дети РЕАЛЬНО студенты иностранных вышей, при наличии всех документов о проблемах с выездом не слышал
а этого вброса у вас в методичке нет? "Стверджувалося, що поліція Бремена затримала українців, які хотіли продати зброю, поставлену в Україну в якості військової допомоги, на чорному ринку." "Але відео виявилося фейком. Тим не менш, лише в Messenger Telegram воно набрало більше ста тисяч переглядів, а також поширилося на інші платформи." https://www.pravda.com.ua/news/2022/09/19/7368146/
все мои знакомые студенты благополучно выехали в начале сентября в Чехию, Словакию, Францию
fler написав:Петр Первый об украинцах: «...Сей народ и зело умен и зело лукав: он, яко пчела любодельна, дает Российскому государству и лучший мед умственный, и лучший воск для свещи Российского просвещения, но у него есть и жало. Доколе россияне будут любить и уважать его, не посягая на свободу и язык, дотоле он будет светочью Российского Царства; но коль скоро посягнут на его свободу и язык, то из него вырастут драконовы зубы, и Российское царство останется не в авантаже»
Беснующийся, пьяный, сгнивший от сифилиса зверь 1/4 столетия губит людей, казнит, жжет, закапывает живых в землю, заточает жену, распутничает, мужеложествует, пьянствует, сам, забавляясь, рубит головы, кощунствует, ездит с подобием креста из чубуков в виде детородных членов и подобиями Евангелий — ящиком с водкой ..(Лев Толстой о Петре I)
исходя из характеристик Лео Толстого, не способен был Петр такому витиеватому изложению, это подделка (как и 90% "исторических" фраз)
Якщо подивитись на мужика в лаптях то ніколи б не сказав що він в стані написати твір в пару сотень сторінок... А по петру Царя робить свита Що заважало в свиті мати парочку розумних?
і останнє Як би то не було , але період царствування петра1 - був прогресивнішим ніж його попередників...як не як а імперія росла ....
fler написав:Петр Первый об украинцах: «...Сей народ и зело умен и зело лукав: он, яко пчела любодельна, дает Российскому государству и лучший мед умственный, и лучший воск для свещи Российского просвещения, но у него есть и жало. Доколе россияне будут любить и уважать его, не посягая на свободу и язык, дотоле он будет светочью Российского Царства; но коль скоро посягнут на его свободу и язык, то из него вырастут драконовы зубы, и Российское царство останется не в авантаже»
Беснующийся, пьяный, сгнивший от сифилиса зверь 1/4 столетия губит людей, казнит, жжет, закапывает живых в землю, заточает жену, распутничает, мужеложествует, пьянствует, сам, забавляясь, рубит головы, кощунствует, ездит с подобием креста из чубуков в виде детородных членов и подобиями Евангелий — ящиком с водкой ..(Лев Толстой о Петре I)
исходя из характеристик Лео Толстого, не способен был Петр такому витиеватому изложению, это подделка (как и 90% "исторических" фраз)
Якщо подивитись на мужика в лаптях то ніколи б не сказав що він в стані написати твір в пару сотень сторінок... А по петру Царя робить свита Що заважало в свиті мати парочку розумних?
і останнє Як би то не було , але період царствування петра1 - був прогресивнішим ніж його попередників...як не як а імперія росла ....
краще що він згинув в Амстердамі в борделі що тої імперії взагалі ніколи не існувало
Ukrainian написав:Міноборони Німеччини оголосило, що поставить Україні ще чотири самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000. Про це повідомила прес-служба Бундесверу у понеділок. “Незважаючи на власне важке матеріальне становище, Бундесвер надасть Україні ще чотири артилерійські гармати – самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000, з додатковим пакетом боєприпасів. Постачання стане можливим після обговорення з промисловістю питання якнайшвидшої поставки відремонтованих знарядь із програми капітального ремонту армії і буде розпочато негайно“, – йдеться у повідомленні міністерства. Міністерка оборони Крістіне Ламбрехт заявила, що це збільшить кількість поставлених Німеччиною високоефективних гармат Україні до 14. Разом з поставленими Нідерландами гаубицями кількість переданих Україні САУ цього типу зросте до 22. “Україна дуже хвалить цю систему і виявила бажання отримати більше гаубиць. Для подальшої підтримки України в її мужній боротьбі з жорстоким вторгненням Росії Німеччина виконає це прохання і надасть ще чотири такі самохідні гаубиці“, – заявила Ламбрехт.
с одной стороны-классная вещь, с другой редкое говно - отстреляла кол-во снарядов или наездила километраж, загорается лампочка - техобслуживание, и выстрелить нельзя, надо отправлять в сервис...за границей...