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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2279228022812282
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 21:02

  pesikot написав:Ты явно не тот, за кого себя выдаёшь
я ж тебя уже посылал, тебе мало? какого х. ты ко мне снова и снова лезешь? Мне твои ролевые игры неинтересны.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 19 вер, 2022 21:35, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 21:06

  vitaliian написав:
  pesikot написав:Ты явно не тот, за кого себя выдаёшь
я ж тебя уже посылал, тебе мало? какого х. ты ко мне снова и снова лезешь? Подрочи на свои фантазии и ложись спать, какого х. тебя еб..т за кого я себя выдаю? Большой Шерлок Холмс.

vitaliian
Не обращай на него внимание. Я давно вижу, что это совковый дят@л. Правда модераторы за него готовы блокировать любого, кто начнёт его оскорблять.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 21:08

  Игорь Алексеевич написав:совковый дят@л
та если бы, это озабоченное чмо. И то что его не банят только опускает уровень форума.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 21:09

  vitaliian написав:
  Игорь Алексеевич написав:совковый дят@л
та если бы, это озабоченное чмо. И то что его не банят только опускает уровень форума.

Вы правы на все 100
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 21:12

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Бен Ходжес

https://youtube.com/watch?v=00drpnIBRZQ&feature=share Очень понравилось интервью рекомендую форумчанам особенно последний фраза : Я бы уже сейчас принял Украину в нато !
choca
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