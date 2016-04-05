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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 19 вер, 2022 21:02
pesikot написав:
Ты явно не тот, за кого себя выдаёшь
я ж тебя уже посылал, тебе мало? какого х. ты ко мне снова и снова лезешь? Мне твои ролевые игры неинтересны.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 19 вер, 2022 21:35, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Пон 19 вер, 2022 21:06
vitaliian
vitaliian написав: pesikot написав:
Ты явно не тот, за кого себя выдаёшь
я ж тебя уже посылал, тебе мало? какого х. ты ко мне снова и снова лезешь? Подрочи на свои фантазии и ложись спать, какого х. тебя еб..т за кого я себя выдаю? Большой Шерлок Холмс.
Не обращай на него внимание. Я давно вижу, что это совковый дят@л. Правда модераторы за него готовы блокировать любого, кто начнёт его оскорблять.
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Додано: Пон 19 вер, 2022 21:08
Игорь Алексеевич написав:
совковый дят@л
та если бы, это озабоченное чмо. И то что его не банят только опускает уровень форума.
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vitaliian
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Додано: Пон 19 вер, 2022 21:09
vitaliian написав: Игорь Алексеевич написав:
совковый дят@л
та если бы, это озабоченное чмо. И то что его не банят только опускает уровень форума.
Вы правы на все 100
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 19 вер, 2022 21:12
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Додано: Пон 19 вер, 2022 21:39
https://youtube.com/watch?v=00drpnIBRZQ&feature=share
Очень понравилось интервью рекомендую форумчанам особенно последний фраза : Я бы уже сейчас принял Украину в нато !
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choca
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