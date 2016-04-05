Грйс-мэн написав:Студенты прошли конкурсы, заплатили за обучение, и уже их начинают отчислять. О "большой любви" Украины к студентам, и безразличии к студенткам - основательный разбор темы с кучей факторов
Если кто не знал, сейчас студентов не выпускают вообще никаких, с любыми документами, даже 3-4-курсников, которые начали обучение несколько лет назад.
Думаю, что студенты уже знают, против кого будут голосовать
подскажите вы полезный идиот или сознательно по методичке разгоняете зраду?
у нескольких знакомых дети РЕАЛЬНО студенты иностранных вышей, при наличии всех документов о проблемах с выездом не слышал
Нажаль проблема є. Знайомого не випустили, хоча він ще в травні вступив у Німеччину, відповідно НМТ не складав і укр вузи не розглядав взагалі. Добре вчасно знайшли що в КНУ Шевченка у вересні оголосили донабір на технічні без ЗНО, подав на контракт щоб рік не втрачати.
секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев отправился в Китай. Китайские визави интересовались у Николая Патрушева как его сын собирается закончить войну в Украине, на это секретарь Совбеза ответил, что война будет закончена до того как его сын Дмитрий станет президентом. .
я думаю этот ТГ канал принадлежит Патрушева старшему. Слишком много внимания его особе и слишком топят в гавне конкурентов
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 20 вер, 2022 08:26, всього редагувалось 2 разів.