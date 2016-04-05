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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2280228122822283>
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 22:13

  choca написав:https://youtube.com/watch?v=00drpnIBRZQ&feature=share Очень понравилось интервью рекомендую форумчанам особенно последний фраза : Я бы уже сейчас принял Украину в нато !

Припустимо, що нас прийняли, прямо зараз. Що потім? Вважаєте, що рашн фюрер облизнеться і проковтне?
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 22:50

  Прохожий написав:
  Грйс-мэн написав:Студенты прошли конкурсы, заплатили за обучение, и уже их начинают отчислять.
О "большой любви" Украины к студентам, и безразличии к студенткам - основательный разбор темы с кучей факторов

Если кто не знал, сейчас студентов не выпускают вообще никаких, с любыми документами, даже 3-4-курсников, которые начали обучение несколько лет назад.

Думаю, что студенты уже знают, против кого будут голосовать

https://hvylya.net/analytics/259336-vyezd-ukrainskih-studentov-na-obuchenie-za-granicu-teatr-absurda-i-nacionalnyy-pozor

подскажите вы полезный идиот или сознательно по методичке разгоняете зраду?

у нескольких знакомых дети РЕАЛЬНО студенты иностранных вышей, при наличии всех документов о проблемах с выездом не слышал
Нажаль проблема є.
Знайомого не випустили, хоча він ще в травні вступив у Німеччину, відповідно НМТ не складав і укр вузи не розглядав взагалі.
Добре вчасно знайшли що в КНУ Шевченка у вересні оголосили донабір на технічні без ЗНО, подав на контракт щоб рік не втрачати.

Хоч і джерело так собі, в статті налито води, але ситуація описана вдало:
https://hvylya.net/uk/analytics/259336- ... lnyy-pozor
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 07:39

І всі бажаючі давати поради - ласкаво прошу заходити туди))

  budivelnik написав:написати твір в пару сотень сторінок...

Заходьте на гілочку - продовжимо дискусію)) Там така "гарна" математика вийшла, що просто...
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 08:10

Генерал свр продвигающий тему транзита сама наивность

секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев отправился в Китай. Китайские визави интересовались у Николая Патрушева как его сын собирается закончить войну в Украине,  на это секретарь Совбеза ответил, что война будет закончена до того как его сын Дмитрий станет президентом. .
я думаю этот ТГ канал принадлежит Патрушеву- старшему. Слишком много внимания его особе и слишком топят в гавне конкурентов
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 20 вер, 2022 08:27, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 08:17

  vitaliian написав:Скабеева сломалась
https://t.me/KremlCirk/2180

Добра дивна новина.
Особливо інтонація сподобалась разом з сумним обличчям.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 08:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Добра дивна новина.
Особливо інтонація сподобалась разом з сумним обличчям.

Тре трохи понагнітати, юо якось мляво пишеться русня на контракти.
Бо без контрактів - ляди не буде, це розуміють навіть собаки.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 08:42

  Goodman написав:
  detroytred написав:Добра дивна новина.
Особливо інтонація сподобалась разом з сумним обличчям.

Тре трохи понагнітати, юо якось мляво пишеться русня на контракти.
Бо без контрактів - ляди не буде, це розуміють навіть собаки.

Это антиреклама, большинство ж хотят лёгкой прогулки по трупам туземцев за хорошие фронтовые, а тут такое откровение... что будет больно.
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 09:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:с одной стороны-классная вещь, с другой редкое говно - отстреляла кол-во снарядов или наездила километраж, загорается лампочка - техобслуживание, и выстрелить нельзя, надо отправлять в сервис...за границей...

Ви ж автомобіль, після того, як наїздив кілометраж - везете на ТО, міняєте масло і фільтри. Це нормальне ставлення до техніки, щоб максимально продовжити її ресурс. А для машини вартістю 17 млн євро - це природньо намагатися максимально продовжити її ресурс.
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