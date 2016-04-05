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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 20 вер, 2022 09:47
sashaqbl написав: edvardd написав:
с одной стороны-классная вещь, с другой редкое говно - отстреляла кол-во снарядов или наездила километраж, загорается лампочка - техобслуживание, и выстрелить нельзя, надо отправлять в сервис...за границей...
Ви ж автомобіль, після того, як наїздив кілометраж - везете на ТО, міняєте масло і фільтри. Це нормальне ставлення до техніки, щоб максимально продовжити її ресурс. А для машини вартістю 17 млн євро - це природньо намагатися максимально продовжити її ресурс.
техника не должна переставать стрелять только потому, что сгорела лампа поворотов, а для её замены нужно гнать самоходку минимум в Литву...
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edvardd
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