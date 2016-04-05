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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2280228122822283
Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 09:47

  sashaqbl написав:
  edvardd написав:с одной стороны-классная вещь, с другой редкое говно - отстреляла кол-во снарядов или наездила километраж, загорается лампочка - техобслуживание, и выстрелить нельзя, надо отправлять в сервис...за границей...

Ви ж автомобіль, після того, як наїздив кілометраж - везете на ТО, міняєте масло і фільтри. Це нормальне ставлення до техніки, щоб максимально продовжити її ресурс. А для машини вартістю 17 млн євро - це природньо намагатися максимально продовжити її ресурс.

техника не должна переставать стрелять только потому, что сгорела лампа поворотов, а для её замены нужно гнать самоходку минимум в Литву...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 10:46

  sashaqbl написав:
  edvardd написав:с одной стороны-классная вещь, с другой редкое говно - отстреляла кол-во снарядов или наездила километраж, загорается лампочка - техобслуживание, и выстрелить нельзя, надо отправлять в сервис...за границей...

Ви ж автомобіль, після того, як наїздив кілометраж - везете на ТО, міняєте масло і фільтри. Це нормальне ставлення до техніки, щоб максимально продовжити її ресурс. А для машини вартістю 17 млн євро - це природньо намагатися максимально продовжити її ресурс.


про який ресурс можна говорити, якщо мова йде про поле бою і ця техніка можливо через 5 хв можливо через добу чи тиждень може перестати існувати взагалі. кому той ресурс тоді буде потрібний?
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 10:55

wild.tomcat
В любом тракторе за лямы евро с пихлом литров на 40 и набитом электроникой и гидравликой надо делать ТО
Тем более если в этом тракторе пушка весом 4тонны
Которая при выстреле хорошо встряхивает весь трактор, да так, как будто он попал в некритическое для передвижения и функционирования ДТП
Просто сроки ТО можно чуть сдвинуть, там на пять моточасов или десять, или пару дней, и сделать это ТО руками наших ребят с сервиса Джон Дир к примеру в ближайшем ангаре с помощью немецких коллег
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 11:00

А чего не в 2024

Украинские победы вдохновляют: Британия предоставит Украине более 2,5 млрд евро в 2023 году.

Великобритания направит не менее 2,3 миллиард фунтов стерлингов ( 2,6 млрд евро) на военную помощь Украине в грядущем году. Об этом заявила британская премьер Лиз Трасс.

«Победы Украины в последние недели вдохновляют. Снова и снова эти смелые люди бросали вызов сомневающимся и демонстрировали, на что они способны, когда получают необходимую им военную, экономическую и политическую поддержку. Мое послание народу Украины таково: Великобритания и дальше будет поддерживать вас на каждом этапе пути. Ваша безопасность – наша безопасность», — подчеркнула она во время поездки в Нью-Йорк.

Политика Украины
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 11:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  wild.tomcat написав:про який ресурс можна говорити, якщо мова йде про поле бою і ця техніка можливо через 5 хв можливо через добу чи тиждень може перестати існувати взагалі. кому той ресурс тоді буде потрібний?

Це не питання поля бою, як такого. Це питання логістики. І тих генералів, що за неї відповідають.
Якщо в машини скоро заміна масла, то ніхто не їде в трансєвропейську подорож на ній, а спочатку міняють масло.
Коли наші артилеристи спалили пару десятків стволів на М777, теж казали, що вона "не дуже". Але після того поганих відгуків уже не зявляється. Аналогічно і тут - розібрались, більше такої ситуації допускати не будуть і машина працюватиме, як годинник.

P.S. Ще маю підозру, що перед червоною лампочкою загоралась жовта - треба на ТО. Але екіпажі або не звертали на неї уваги, або доповідали про неї, і на їхні рапорти не звертали уваги десь вище.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Вів 20 вер, 2022 11:49, всього редагувалось 1 раз.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 11:47

  Diman написав: Нажаль проблема є.
Знайомого не випустили, хоча він ще в травні вступив у Німеччину, відповідно НМТ не складав і укр вузи не розглядав взагалі.
Добре вчасно знайшли що в КНУ Шевченка у вересні оголосили донабір на технічні без ЗНО, подав на контракт щоб рік не втрачати.

Хоч і джерело так собі, в статті налито води, але ситуація описана вдало:
https://hvylya.net/uk/analytics/259336- ... lnyy-pozor


Шо то за абітурієнти підозрілі 18+
fox767676
 
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