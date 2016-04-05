edvardd написав:с одной стороны-классная вещь, с другой редкое говно - отстреляла кол-во снарядов или наездила километраж, загорается лампочка - техобслуживание, и выстрелить нельзя, надо отправлять в сервис...за границей...
Ви ж автомобіль, після того, як наїздив кілометраж - везете на ТО, міняєте масло і фільтри. Це нормальне ставлення до техніки, щоб максимально продовжити її ресурс. А для машини вартістю 17 млн євро - це природньо намагатися максимально продовжити її ресурс.
техника не должна переставать стрелять только потому, что сгорела лампа поворотов, а для её замены нужно гнать самоходку минимум в Литву...
edvardd написав:с одной стороны-классная вещь, с другой редкое говно - отстреляла кол-во снарядов или наездила километраж, загорается лампочка - техобслуживание, и выстрелить нельзя, надо отправлять в сервис...за границей...
Ви ж автомобіль, після того, як наїздив кілометраж - везете на ТО, міняєте масло і фільтри. Це нормальне ставлення до техніки, щоб максимально продовжити її ресурс. А для машини вартістю 17 млн євро - це природньо намагатися максимально продовжити її ресурс.
про який ресурс можна говорити, якщо мова йде про поле бою і ця техніка можливо через 5 хв можливо через добу чи тиждень може перестати існувати взагалі. кому той ресурс тоді буде потрібний?
wild.tomcat В любом тракторе за лямы евро с пихлом литров на 40 и набитом электроникой и гидравликой надо делать ТО Тем более если в этом тракторе пушка весом 4тонны Которая при выстреле хорошо встряхивает весь трактор, да так, как будто он попал в некритическое для передвижения и функционирования ДТП Просто сроки ТО можно чуть сдвинуть, там на пять моточасов или десять, или пару дней, и сделать это ТО руками наших ребят с сервиса Джон Дир к примеру в ближайшем ангаре с помощью немецких коллег
Украинские победы вдохновляют: Британия предоставит Украине более 2,5 млрд евро в 2023 году.
Великобритания направит не менее 2,3 миллиард фунтов стерлингов ( 2,6 млрд евро) на военную помощь Украине в грядущем году. Об этом заявила британская премьер Лиз Трасс.
«Победы Украины в последние недели вдохновляют. Снова и снова эти смелые люди бросали вызов сомневающимся и демонстрировали, на что они способны, когда получают необходимую им военную, экономическую и политическую поддержку. Мое послание народу Украины таково: Великобритания и дальше будет поддерживать вас на каждом этапе пути. Ваша безопасность – наша безопасность», — подчеркнула она во время поездки в Нью-Йорк.
wild.tomcat написав:про який ресурс можна говорити, якщо мова йде про поле бою і ця техніка можливо через 5 хв можливо через добу чи тиждень може перестати існувати взагалі. кому той ресурс тоді буде потрібний?
Це не питання поля бою, як такого. Це питання логістики. І тих генералів, що за неї відповідають. Якщо в машини скоро заміна масла, то ніхто не їде в трансєвропейську подорож на ній, а спочатку міняють масло. Коли наші артилеристи спалили пару десятків стволів на М777, теж казали, що вона "не дуже". Але після того поганих відгуків уже не зявляється. Аналогічно і тут - розібрались, більше такої ситуації допускати не будуть і машина працюватиме, як годинник.
P.S. Ще маю підозру, що перед червоною лампочкою загоралась жовта - треба на ТО. Але екіпажі або не звертали на неї уваги, або доповідали про неї, і на їхні рапорти не звертали уваги десь вище.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Вів 20 вер, 2022 11:49, всього редагувалось 1 раз.
Diman написав: Нажаль проблема є. Знайомого не випустили, хоча він ще в травні вступив у Німеччину, відповідно НМТ не складав і укр вузи не розглядав взагалі. Добре вчасно знайшли що в КНУ Шевченка у вересні оголосили донабір на технічні без ЗНО, подав на контракт щоб рік не втрачати.