wild.tomcat В любом тракторе за лямы евро с пихлом литров на 40 и набитом электроникой и гидравликой надо делать ТО Тем более если в этом тракторе пушка весом 4тонны Которая при выстреле хорошо встряхивает весь трактор, да так, как будто он попал в некритическое для передвижения и функционирования ДТП Просто сроки ТО можно чуть сдвинуть, там на пять моточасов или десять, или пару дней, и сделать это ТО руками наших ребят с сервиса Джон Дир к примеру в ближайшем ангаре с помощью немецких коллег
Украинские победы вдохновляют: Британия предоставит Украине более 2,5 млрд евро в 2023 году.
Великобритания направит не менее 2,3 миллиард фунтов стерлингов ( 2,6 млрд евро) на военную помощь Украине в грядущем году. Об этом заявила британская премьер Лиз Трасс.
«Победы Украины в последние недели вдохновляют. Снова и снова эти смелые люди бросали вызов сомневающимся и демонстрировали, на что они способны, когда получают необходимую им военную, экономическую и политическую поддержку. Мое послание народу Украины таково: Великобритания и дальше будет поддерживать вас на каждом этапе пути. Ваша безопасность – наша безопасность», — подчеркнула она во время поездки в Нью-Йорк.
wild.tomcat написав:про який ресурс можна говорити, якщо мова йде про поле бою і ця техніка можливо через 5 хв можливо через добу чи тиждень може перестати існувати взагалі. кому той ресурс тоді буде потрібний?
Це не питання поля бою, як такого. Це питання логістики. І тих генералів, що за неї відповідають. Якщо в машини скоро заміна масла, то ніхто не їде в трансєвропейську подорож на ній, а спочатку міняють масло. Коли наші артилеристи спалили пару десятків стволів на М777, теж казали, що вона "не дуже". Але після того поганих відгуків уже не зявляється. Аналогічно і тут - розібрались, більше такої ситуації допускати не будуть і машина працюватиме, як годинник.
P.S. Ще маю підозру, що перед червоною лампочкою загоралась жовта - треба на ТО. Але екіпажі або не звертали на неї уваги, або доповідали про неї, і на їхні рапорти не звертали уваги десь вище.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Вів 20 вер, 2022 11:49, всього редагувалось 1 раз.
Diman написав: Нажаль проблема є. Знайомого не випустили, хоча він ще в травні вступив у Німеччину, відповідно НМТ не складав і укр вузи не розглядав взагалі. Добре вчасно знайшли що в КНУ Шевченка у вересні оголосили донабір на технічні без ЗНО, подав на контракт щоб рік не втрачати.
Госдума молниеносно приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который вводит понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время».
в УК появятся статьи о добровольной сдаче в плен (ст. 352.1, лишение свободы до 10 лет) — отягчающим обстоятельством при преступлениях против военной службы будет считаться, если они совершены не только в условиях вооруженного конфликта или военных действий, но и "в период мобилизации или военного положения, в военное время";
— ужесточается ответственность за неисполнение воинского приказа, сопротивление начальнику по военной службе, самовольное оставление места службы, дезертирство, уклонение от службы, нарушение правил службы, утрату военного имущества, если они совершены "в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий";
— призванные на военные сборы из запаса будут нести уголовную ответственность за неявку или самовольное оставление места службы наравне с контрактниками;
— вводится уголовная ответственность за добровольную сдачу в плен (от 3 до 10 лет) и уголовная ответственность за мародерство (до 15 лет);
— вводится уголовная ответственность за повторное нарушение условий контракта по гособоронзаказу - от 4 до 8 лет колонии, а если не выполнено задание или ущерб составил не менее 5 млн рублей - на срок от 5 до 10 лет;
— вводится уголовная ответственность за повторный отказ от заключения контракта по гособоронзаказу (от 4 до 8 лет).
В каментах волна радости "теперь россиях будут отлавливать на улицах". Это конечно хорошо, но я бы советовал и украинцам приготовиться. А может даже и украинкам примерить новую форму
Новина ні про шо. Тобто навіть не новина. Референдуми вже готують починаючи з 24 лютого. А закон - наразі - проект. Який при цьому нафіг не потрібен для оголошення мобілізації в РФ. Зато може частково вирішити проблему пятисотих. Частково - бо запізно...
Востаннє редагувалось sashaqbl в Вів 20 вер, 2022 13:28, всього редагувалось 1 раз.
edvardd написав:с одной стороны-классная вещь, с другой редкое говно - отстреляла кол-во снарядов или наездила километраж, загорается лампочка - техобслуживание, и выстрелить нельзя, надо отправлять в сервис...за границей...
Ви ж автомобіль, після того, як наїздив кілометраж - везете на ТО, міняєте масло і фільтри. Це нормальне ставлення до техніки, щоб максимально продовжити її ресурс. А для машини вартістю 17 млн євро - це природньо намагатися максимально продовжити її ресурс.
про який ресурс можна говорити, якщо мова йде про поле бою і ця техніка можливо через 5 хв можливо через добу чи тиждень може перестати існувати взагалі. кому той ресурс тоді буде потрібний?
Как бы Вам объяснить? 1. Ресурс каждого ствола ограниченный.(не бывает вечных) 2. Эксплуатация нашими стала сразу с max нагрузкой(с максимальной дальностью), что приводит к быстрому износу орудия. 3. Для этого и "загорается лампочка" - готовь замену ствола. 4. Теряется кучность, дальность, ... - само орудие под вопросом разрушения, и т.д. 5. Об этом беспокоятся целые службы "БТС" называются.(отслеживают использование, готовят ремонт, обеспечивают замену, обслуживание,....) - Другое дело, что ближайший "гараж" в Прибалтике.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 20 вер, 2022 14:09, всього редагувалось 1 раз.
Госдума молниеносно приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который вводит понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время».
в УК появятся статьи о добровольной сдаче в плен (ст. 352.1, лишение свободы до 10 лет) — отягчающим обстоятельством при преступлениях против военной службы будет считаться, если они совершены не только в условиях вооруженного конфликта или военных действий, но и "в период мобилизации или военного положения, в военное время";
— ужесточается ответственность за неисполнение воинского приказа, сопротивление начальнику по военной службе, самовольное оставление места службы, дезертирство, уклонение от службы, нарушение правил службы, утрату военного имущества, если они совершены "в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий";
— призванные на военные сборы из запаса будут нести уголовную ответственность за неявку или самовольное оставление места службы наравне с контрактниками;
— вводится уголовная ответственность за добровольную сдачу в плен (от 3 до 10 лет) и уголовная ответственность за мародерство (до 15 лет);
— вводится уголовная ответственность за повторное нарушение условий контракта по гособоронзаказу - от 4 до 8 лет колонии, а если не выполнено задание или ущерб составил не менее 5 млн рублей - на срок от 5 до 10 лет;
— вводится уголовная ответственность за повторный отказ от заключения контракта по гособоронзаказу (от 4 до 8 лет).
В каментах волна радости "теперь россиях будут отлавливать на улицах". Это конечно хорошо, но я бы советовал и украинцам приготовиться. А может даже и украинкам примерить новую форму
Круто. Без объявления военного положения, без объявления Войны(для исполнения воинской обязанности), при ведении захватнической Войны - в стране вводится законодательно "Гулаг".