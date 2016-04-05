Новина ні про шо. Тобто навіть не новина. Референдуми вже готують починаючи з 24 лютого. А закон - наразі - проект.
Вони вже його прийняли, це вже не проєкт.
Это они отыгрывают сейчас "реХФерендумы" на оккупированных территориях и сгоняют всех в ружьё в роли "пушечного мяса" - с этой целью уже нагнали обезьян-"тик-токеров", исполнять обязанности ВВшников, сокращать количество местного населения мужского пола. https://donpress.com/news/19-09-2022-vo ... zyat-ikh-v
fler написав:Петр Первый об украинцах: «...Сей народ и зело умен и зело лукав: он, яко пчела любодельна, дает Российскому государству и лучший мед умственный, и лучший воск для свещи Российского просвещения, но у него есть и жало. Доколе россияне будут любить и уважать его, не посягая на свободу и язык, дотоле он будет светочью Российского Царства; но коль скоро посягнут на его свободу и язык, то из него вырастут драконовы зубы, и Российское царство останется не в авантаже»
Беснующийся, пьяный, сгнивший от сифилиса зверь 1/4 столетия губит людей, казнит, жжет, закапывает живых в землю, заточает жену, распутничает, мужеложествует, пьянствует, сам, забавляясь, рубит головы, кощунствует, ездит с подобием креста из чубуков в виде детородных членов и подобиями Евангелий — ящиком с водкой ..(Лев Толстой о Петре I)
исходя из характеристик Лео Толстого, не способен был Петр такому витиеватому изложению, это подделка (как и 90% "исторических" фраз)
осталось только принять во внимание, что Л. Толстой родился через 100 с лишним лет после смерти Петра 1, то есть, мягко говоря, не является непосредственным очевидцем....
Игорь Алексеевич написав:Я имел ввиду, может наши кулибины, как то доделали евробляхи. Какие то дополн. листы наварили, на крышу пулемет поставили и т.д. А так смотрю едит обычная евробляха, только с плёнкой защитного военного цвета обклеена. Сидит там 4 чел. Думаю, ведь это хорошая цель для гранатом. И моментально 4чел. - 200
в упор не понимаю, зачем бронелисты и пулёмет машине, которая на передовую не должна попадать. БТР-ом она всё равно не станет, при этом манёвренность, проходимость и дешевизну однозначно утратит.
budivelnik написав:Звідси висновок 500 000 - 250 000(воюють)-130 000( вже ніколи не повоюють)=120 000 резерву...на всю педерацію
ще додам, що загальна довжина кордонів оркостану - 22 000 км відповідно вони не можуть залишити диру і кинути все м'ясо лише на Україну
Жданов оцінював мобресурс рашистів у червні: "Можливості там дуже великі. І за резервами, і за озброєнням. Але вони не можуть ними скористатися на сьогодні. Наприклад, мобілізаційний ресурс РФ оцінюють десь у 17 млн людей, наш – у 2 млн на сьогодні, але Росія не може відкрито оголосити мобілізацію. Це спричинить соціальний вибух", – заявив Жданов. Більше читайте тут: https://m.gordonua.com/ukr/news/war/zhd ... 12605.html
Если что, Жданов артиллерист. Ссылаться на него как на социолога, знатока внутрироссийских социальных процессов...
Ехххххх, чому ж тут на форумі - не така реальність?🤔
странный вопрос от человека, чья жена (по легенде) учительница. Пусть она вам расскажет, сколько надо положить нервов, чтобы заслужить уважение и любовь класса. Вполне очевидно, что ваша деятельность на этом форуме пролегала несколько в иной плоскости отсюда и результат.
первые 20 минут можно пропустить-там Марк Солонин допускает, что в Харьковской освободительной операции 4-11 сентября имел место договорняк между "коллективным Байденом" и "коллективным путиным", что его привело к тому допущению?
отступление орков из Козачей Лопани, Великого Бурлука и др. населенных пунктов на севере от Харькова , которые находили не на линии главного удара (по карте -вообще в другой стороне)
меня беспокоит не это допущение, а то о чем размышляет Любарский (смотреть с 20й миниты условно)-США на следующий бюджетный год 2023 запланировала помощь Украине -меньше 1 млрд, возможно это и не критично (не хотят дразнить гусей), по поводу ленд-лиза вообще какой-то мрак в перспективе, это не радует
самолетов/танков/БТРов не будет на Хамви много не навоюешь
Солонин заявляет о "договорённости". Договорённость, как мы понимаем, означает взаимную выгоду. Так вот, Солонин долго и детально перечисляет, что нужно Байдену, и...и резко переключает внимание зрителя на чужой ю-туб-канал, так и не сказав ни слова, что же в результате договорняка получил Путин.
Короче, очевиднейшая манипуляция. Удивительно даже, что он считает своих зрителей полными лохами без зачатков аналитического мышления.