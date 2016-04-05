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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2282228322842285>
Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 14:34

  Faceless написав:
sashaqbl написав:
  Грйс-мэн написав:"Референдумы" плюс это:

Новина ні про шо. Тобто навіть не новина. Референдуми вже готують починаючи з 24 лютого. А закон - наразі - проект.
Вони вже його прийняли, це вже не проєкт.

Это они отыгрывают сейчас "реХФерендумы" на оккупированных территориях и сгоняют всех в ружьё в роли "пушечного мяса" - с этой целью уже нагнали обезьян-"тик-токеров", исполнять обязанности ВВшников, сокращать количество местного населения мужского пола.
https://donpress.com/news/19-09-2022-vo ... zyat-ikh-v
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 14:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:техника не должна переставать стрелять только потому, что сгорела лампа поворотов, а для её замены нужно гнать самоходку минимум в Литву...
а из чего вытекает, что "перестаёт стрелять" и что "нужно гнать минимум в Литву"? (ну, кроме вашей богатой фантазии)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 14:53

  prodigy написав:
  fler написав:Петр Первый об украинцах:
«...Сей народ и зело умен и зело лукав: он, яко пчела любодельна,
дает Российскому государству и лучший мед умственный, и лучший воск для свещи Российского просвещения, но у него есть и жало. Доколе россияне будут любить и уважать его, не посягая на свободу и язык, дотоле он будет светочью Российского Царства; но коль скоро посягнут на его свободу и язык, то из него вырастут драконовы зубы, и Российское царство останется не в авантаже»


Беснующийся, пьяный, сгнивший от сифилиса зверь 1/4 столетия губит людей, казнит, жжет, закапывает живых в землю, заточает жену, распутничает, мужеложествует, пьянствует, сам, забавляясь, рубит головы, кощунствует, ездит с подобием креста из чубуков в виде детородных членов и подобиями Евангелий — ящиком с водкой ..(Лев Толстой о Петре I)

исходя из характеристик Лео Толстого, не способен был Петр такому витиеватому изложению, это подделка (как и 90% "исторических" фраз)

осталось только принять во внимание, что Л. Толстой родился через 100 с лишним лет после смерти Петра 1, то есть, мягко говоря, не является непосредственным очевидцем....
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 14:56

  Kudrjavuy написав:Круто.
Без объявления военного положения, без объявления Войны(для исполнения воинской обязанности), при ведении захватнической Войны - в стране вводится законодательно "Гулаг".

Как думаете, где они эту идею подсмотрели?

* "Военное положение" они могут объявить в любой момент
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 15:02

Казахстан заблокировал транзит из ЕС в РФ.https://patrioty.org.ua/ecomomic/u-kaza ... 36576.html
Грузия развернулась: https://player.obozrevatel.com/video/fi ... 8/480p.mp4
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 15:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:Я имел ввиду, может наши кулибины, как то доделали евробляхи. Какие то дополн. листы наварили, на крышу пулемет поставили и т.д. А так смотрю едит обычная евробляха, только с плёнкой защитного военного цвета обклеена. Сидит там 4 чел. Думаю, ведь это хорошая цель для гранатом. И моментально 4чел. - 200
в упор не понимаю, зачем бронелисты и пулёмет машине, которая на передовую не должна попадать. БТР-ом она всё равно не станет, при этом манёвренность, проходимость и дешевизну однозначно утратит.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 15:09

  detroytred написав:
  greenozon написав:
  budivelnik написав:Звідси висновок
500 000 - 250 000(воюють)-130 000( вже ніколи не повоюють)=120 000 резерву...на всю педерацію

ще додам, що загальна довжина кордонів оркостану - 22 000 км
відповідно вони не можуть залишити диру і кинути все м'ясо лише на Україну

Жданов оцінював мобресурс рашистів у червні:
"Можливості там дуже великі. І за резервами, і за озброєнням. Але вони не можуть ними скористатися на сьогодні. Наприклад, мобілізаційний ресурс РФ оцінюють десь у 17 млн людей, наш – у 2 млн на сьогодні, але Росія не може відкрито оголосити мобілізацію. Це спричинить соціальний вибух", – заявив Жданов.
Більше читайте тут: https://m.gordonua.com/ukr/news/war/zhd ... 12605.html

Если что, Жданов артиллерист. Ссылаться на него как на социолога, знатока внутрироссийских социальных процессов...
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 15:21

  Успіх написав:
  vitaliian написав:

Ехххххх, чому ж тут на форумі - не така реальність?🤔

странный вопрос от человека, чья жена (по легенде) учительница.
Пусть она вам расскажет, сколько надо положить нервов, чтобы заслужить уважение и любовь класса. Вполне очевидно, что ваша деятельность на этом форуме пролегала несколько в иной плоскости :-) отсюда и результат.
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 15:25

Владимир Путин может сегодня выступить по поводу «референдумов» на территориях «ЛДНР», Херсонской и Запорожской областей

Об этом российскому РБК рассказали три источника, близких к Кремлю. Выступление ожидается до конца дня, что именно скажет Путин собеседникам РБК неизвестно.
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 15:29

  prodigy написав:

первые 20 минут можно пропустить-там Марк Солонин допускает, что в Харьковской освободительной операции 4-11 сентября имел место договорняк между "коллективным Байденом" и "коллективным путиным", что его привело к тому допущению?

отступление орков из Козачей Лопани, Великого Бурлука и др. населенных пунктов на севере от Харькова , которые находили не на линии главного удара (по карте -вообще в другой стороне)

меня беспокоит не это допущение, а то о чем размышляет Любарский (смотреть с 20й миниты условно)-США на следующий бюджетный год 2023 запланировала помощь Украине -меньше 1 млрд, возможно это и не критично (не хотят дразнить гусей), по поводу ленд-лиза вообще какой-то мрак в перспективе, это не радует

самолетов/танков/БТРов не будет
на Хамви много не навоюешь

Солонин заявляет о "договорённости".
Договорённость, как мы понимаем, означает взаимную выгоду.
Так вот, Солонин долго и детально перечисляет, что нужно Байдену, и...и резко переключает внимание зрителя на чужой ю-туб-канал, так и не сказав ни слова, что же в результате договорняка получил Путин.

Короче, очевиднейшая манипуляция. Удивительно даже, что он считает своих зрителей полными лохами без зачатков аналитического мышления.
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