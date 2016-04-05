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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 20 вер, 2022 15:35
budivelnik написав:
Що флай, що долярчик - обидва на єдиному податку - тобто сума платежів в бюджет в них однакова.
потрясающе.
Человек, который из года в год читает нам тут мастер-классы по экономике, даже не в курсе, что в стране 5 (пять) систем единого налога, и большинство из них не предполагает уплату в бюджет твёрдой денежной суммы.
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juristkostya
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Додано: Вів 20 вер, 2022 15:50
juristkostya написав: prodigy написав:
первые 20 минут можно пропустить-там Марк Солонин допускает, что в Харьковской освободительной операции 4-11 сентября имел место договорняк между "коллективным Байденом" и "коллективным путиным", что его привело к тому допущению?
отступление орков из Козачей Лопани, Великого Бурлука и др. населенных пунктов на севере от Харькова , которые находили не на линии главного удара (по карте -вообще в другой стороне)
меня беспокоит не это допущение, а то о чем размышляет Любарский (смотреть с 20й миниты условно)-США на следующий бюджетный год 2023 запланировала помощь Украине -меньше 1 млрд, возможно это и не критично (не хотят дразнить гусей), по поводу ленд-лиза вообще какой-то мрак в перспективе, это не радуетсамолетов/танков/БТРов не будет
на Хамви много не навоюешь
Солонин заявляет о "договорённости".
Договорённость, как мы понимаем, означает взаимную выгоду.
Так вот, Солонин долго и детально перечисляет, что нужно Байдену, и...и резко переключает внимание зрителя на чужой ю-туб-канал, так и не сказав ни слова, что же в результате договорняка получил Путин.
Короче, очевиднейшая манипуляция. Удивительно даже, что он считает своих зрителей полными лохами без зачатков аналитического мышления.
Та розжовано це там і не раз: путін одержує те що Байден/США обіцяє не давати нам танків/літаків, тобто тяжкого наступального озброєння.
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andrijk777
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