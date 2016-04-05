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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 20 вер, 2022 15:35
budivelnik написав:
Що флай, що долярчик - обидва на єдиному податку - тобто сума платежів в бюджет в них однакова.
потрясающе.
Человек, который из года в год читает нам тут мастер-классы по экономике, даже не в курсе, что в стране 5 (пять) систем единого налога, и большинство из них не предполагает уплату в бюджет твёрдой денежной суммы.
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juristkostya
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Додано: Вів 20 вер, 2022 15:50
juristkostya написав: prodigy написав:
первые 20 минут можно пропустить-там Марк Солонин допускает, что в Харьковской освободительной операции 4-11 сентября имел место договорняк между "коллективным Байденом" и "коллективным путиным", что его привело к тому допущению?
отступление орков из Козачей Лопани, Великого Бурлука и др. населенных пунктов на севере от Харькова , которые находили не на линии главного удара (по карте -вообще в другой стороне)
меня беспокоит не это допущение, а то о чем размышляет Любарский (смотреть с 20й миниты условно)-США на следующий бюджетный год 2023 запланировала помощь Украине -меньше 1 млрд, возможно это и не критично (не хотят дразнить гусей), по поводу ленд-лиза вообще какой-то мрак в перспективе, это не радуетсамолетов/танков/БТРов не будет
на Хамви много не навоюешь
Солонин заявляет о "договорённости".
Договорённость, как мы понимаем, означает взаимную выгоду.
Так вот, Солонин долго и детально перечисляет, что нужно Байдену, и...и резко переключает внимание зрителя на чужой ю-туб-канал, так и не сказав ни слова, что же в результате договорняка получил Путин.
Короче, очевиднейшая манипуляция. Удивительно даже, что он считает своих зрителей полными лохами без зачатков аналитического мышления.
Та розжовано це там і не раз: путін одержує те що Байден/США обіцяє не давати нам танків/літаків, тобто тяжкого наступального озброєння.
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Додано: Вів 20 вер, 2022 15:59
Очередная "помощь" Донбассу от Путина. Разрушена ТЭС в Славянске
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Додано: Вів 20 вер, 2022 16:04
похоже, мобилизации в РФ быть
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sequence
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Додано: Вів 20 вер, 2022 16:12
juristkostya написав: budivelnik написав:
Що флай, що долярчик - обидва на єдиному податку - тобто сума платежів в бюджет в них однакова.
потрясающе.
Человек, который из года в год читает нам тут мастер-классы по экономике, даже не в курсе, что в стране 5 (пять) систем единого налога, и большинство из них не предполагает уплату в бюджет твёрдой денежной суммы.
Тільки повний бовдур в ПРАКТИЧНОМУ використанні Єдиного податку буде заявляти про різні суми сплати від працюючого в Державний Бюджет.
1 Якщо хочеш мати зарахований повний рік в Пенсійний - то змушений сплачувати Єдиний Соціальний внесок виходячи з мінімальної зарплати
2 Якщо сплачуєш ЄСВ виходячи з мінімальної - то й ПДФО прийдеться платити з неїж..
Це стосовно бізнесу який веде Долярчик( так само як і всіх інших продавців на Єдиному на базарах 1-2 група)
3 Є звичайно різниця для тих хто на 3-5 групах , бо вони або займаються діяльністю яка заборонена на 1-2 (наприклад здача в оренду чогось) , або хочуть працювати з юрособами....
Але знову ж , ні Долярчик з велозапчастинами , ні флай з програмуванням в 3-5 групу не входять
Востаннє редагувалось budivelnik
в Вів 20 вер, 2022 16:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 20 вер, 2022 16:14
sequence написав:
похоже, мобилизации в РФ быть
В самой РФ, вряд ли ...
А вот "присоединить" через рехферендум Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области и вот там объявить мобилизацию, мол, вы теперь РФ, вот и воююте за нас - это могут
Востаннє редагувалось pesikot
в Вів 20 вер, 2022 16:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 20 вер, 2022 16:16
pesikot написав: sequence написав:
похоже, мобилизации в РФ быть
В самой РФ, вряд ли ...
А вот "присоединить" через рехферендум Донецкую и Луганскую область и вот там объявить мобилизацию, мол, вы теперь РФ, вот и воююте за нас
Давно писав
Для нас вигідно щоб в Криму-ОРДЛО залишилось якнайменше проросійськонастроєних..
Тому примусово мобілізовані - здадуться
Проросійськонастроєні - демілітаризуються ЗСУ.
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Додано: Вів 20 вер, 2022 16:23
sequence написав:
похоже, мобилизации в РФ быть
Чё, про это поведает сегодня Путин и Шойгу по ящику?)
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Додано: Вів 20 вер, 2022 16:26
Париж срочно запросил телефонный разговор Макрона с Путиным, сообщают СМИ.
Вероятно, это тоже связано с объявлением «референдумов» на захваченных территориях.
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Додано: Вів 20 вер, 2022 16:29
Грйс-мэн було вже)
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