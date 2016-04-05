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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2283228422852286
Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 16:29

  Faceless написав:
sashaqbl написав:
  Грйс-мэн написав:"Референдумы" плюс это:

Новина ні про шо. Тобто навіть не новина. Референдуми вже готують починаючи з 24 лютого. А закон - наразі - проект.
Вони вже його прийняли, це вже не проєкт.

sashaqbl и Faceless уже получили повестки (уточнили свои данные) в ТЦКиСП? Вприципе как и остальные завсегдатаи форума
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 16:31

Опять ватные уроды проснулись :roll:
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 16:41

  Andrey2512 написав:
  sequence написав:похоже, мобилизации в РФ быть


Чё, про это поведает сегодня Путин и Шойгу по ящику?)

не в курсе, но Гиркин подозрительно довольный в телеге
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 16:46

  alfredhaos написав:Опять ватные уроды проснулись :roll:

Опять у "патриотов" дно подгорает

Из окопа, или хотя бы очереди в ТЦКиСП пишешь? :)
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 17:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Давно писав
Для нас вигідно щоб в Криму-ОРДЛО залишилось якнайменше проросійськонастроєних..
Тому примусово мобілізовані - здадуться
Проросійськонастроєні - демілітаризуються ЗСУ.

Фюрер підвищує ставки. Референдуми для того, щоб лякати нас тактичною ядерною зброєю, типу, ми вже на них нападаємо, для того ж і посилення каральних заходів, щоб лякати нас мільйонами кацапів під ружжом.
З іншого боку, американці обіцяли зняти заборону на будь-яке використання своєї зброї, в разі референдумів. Не дарма Захід побоювався ескалації в разі нашої швидкої перемоги, не дозріли ще кацапи до поразки, не дозріли...
Не добре все це.
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 17:34

  Грйс-мэн написав:
Париж срочно запросил телефонный разговор Макрона с Путиным, сообщают СМИ.

Вероятно, это тоже связано с объявлением «референдумов» на захваченных территориях.

о, смотю в ольгино сегодня много "актуальных и важных тем" :mrgreen:
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