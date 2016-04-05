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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2283228422852286>
Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 15:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Очередная "помощь" Донбассу от Путина. Разрушена ТЭС в Славянске

pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 16:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

похоже, мобилизации в РФ быть
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 16:14

  sequence написав:похоже, мобилизации в РФ быть

В самой РФ, вряд ли ...
А вот "присоединить" через рехферендум Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области и вот там объявить мобилизацию, мол, вы теперь РФ, вот и воююте за нас - это могут
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 20 вер, 2022 16:22, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 16:16

  pesikot написав:
  sequence написав:похоже, мобилизации в РФ быть
В самой РФ, вряд ли ...
А вот "присоединить" через рехферендум Донецкую и Луганскую область и вот там объявить мобилизацию, мол, вы теперь РФ, вот и воююте за нас
Давно писав
Для нас вигідно щоб в Криму-ОРДЛО залишилось якнайменше проросійськонастроєних..
Тому примусово мобілізовані - здадуться
Проросійськонастроєні - демілітаризуються ЗСУ.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 16:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sequence написав:похоже, мобилизации в РФ быть


Чё, про это поведает сегодня Путин и Шойгу по ящику?)
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 16:26

Париж срочно запросил телефонный разговор Макрона с Путиным, сообщают СМИ.

Вероятно, это тоже связано с объявлением «референдумов» на захваченных территориях.
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 16:29

Грйс-мэн було вже)
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 16:41

  Andrey2512 написав:
  sequence написав:похоже, мобилизации в РФ быть


Чё, про это поведает сегодня Путин и Шойгу по ящику?)

не в курсе, но Гиркин подозрительно довольный в телеге
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 17:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Давно писав
Для нас вигідно щоб в Криму-ОРДЛО залишилось якнайменше проросійськонастроєних..
Тому примусово мобілізовані - здадуться
Проросійськонастроєні - демілітаризуються ЗСУ.

Фюрер підвищує ставки. Референдуми для того, щоб лякати нас тактичною ядерною зброєю, типу, ми вже на них нападаємо, для того ж і посилення каральних заходів, щоб лякати нас мільйонами кацапів під ружжом.
З іншого боку, американці обіцяли зняти заборону на будь-яке використання своєї зброї, в разі референдумів. Не дарма Захід побоювався ескалації в разі нашої швидкої перемоги, не дозріли ще кацапи до поразки, не дозріли...
Не добре все це.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 18:06

Мобілізація в РФ думаю буде. Хоча б часткова.
Референдум - це фігня. Нічого він не змінює.
andrijk777
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