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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 20 вер, 2022 15:59
Очередная "помощь" Донбассу от Путина. Разрушена ТЭС в Славянске
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pesikot
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Додано: Вів 20 вер, 2022 16:04
похоже, мобилизации в РФ быть
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sequence
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Додано: Вів 20 вер, 2022 16:14
sequence написав:
похоже, мобилизации в РФ быть
В самой РФ, вряд ли ...
А вот "присоединить" через рехферендум Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области и вот там объявить мобилизацию, мол, вы теперь РФ, вот и воююте за нас - это могут
Востаннє редагувалось pesikot
в Вів 20 вер, 2022 16:22, всього редагувалось 1 раз.
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pesikot
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Додано: Вів 20 вер, 2022 16:16
pesikot написав: sequence написав:
похоже, мобилизации в РФ быть
В самой РФ, вряд ли ...
А вот "присоединить" через рехферендум Донецкую и Луганскую область и вот там объявить мобилизацию, мол, вы теперь РФ, вот и воююте за нас
Давно писав
Для нас вигідно щоб в Криму-ОРДЛО залишилось якнайменше проросійськонастроєних..
Тому примусово мобілізовані - здадуться
Проросійськонастроєні - демілітаризуються ЗСУ.
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budivelnik
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Додано: Вів 20 вер, 2022 16:23
sequence написав:
похоже, мобилизации в РФ быть
Чё, про это поведает сегодня Путин и Шойгу по ящику?)
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Andrey2512
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Додано: Вів 20 вер, 2022 16:26
Париж срочно запросил телефонный разговор Макрона с Путиным, сообщают СМИ.
Вероятно, это тоже связано с объявлением «референдумов» на захваченных территориях.
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Грйс-мэн
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Додано: Вів 20 вер, 2022 16:29
Грйс-мэн було вже)
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Andrey2512
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Додано: Вів 20 вер, 2022 16:41
Andrey2512 написав: sequence написав:
похоже, мобилизации в РФ быть
Чё, про это поведает сегодня Путин и Шойгу по ящику?)
не в курсе, но Гиркин подозрительно довольный в телеге
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sequence
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Додано: Вів 20 вер, 2022 17:07
budivelnik написав:
Давно писав
Для нас вигідно щоб в Криму-ОРДЛО залишилось якнайменше проросійськонастроєних..
Тому примусово мобілізовані - здадуться
Проросійськонастроєні - демілітаризуються ЗСУ.
Фюрер підвищує ставки. Референдуми для того, щоб лякати нас тактичною ядерною зброєю, типу, ми вже на них нападаємо, для того ж і посилення каральних заходів, щоб лякати нас мільйонами кацапів під ружжом.
З іншого боку, американці обіцяли зняти заборону на будь-яке використання своєї зброї, в разі референдумів. Не дарма Захід побоювався ескалації в разі нашої швидкої перемоги, не дозріли ще кацапи до поразки, не дозріли...
Не добре все це.
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lapay
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Додано: Вів 20 вер, 2022 18:06
Мобілізація в РФ думаю буде. Хоча б часткова.
Референдум - це фігня. Нічого він не змінює.
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andrijk777
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