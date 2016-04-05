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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2283228422852286
Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 18:08

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Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 18:41

  Kudrjavuy написав:Зображення

Тому потрібно здобувати перемогу до цієї зими! :D

п.с.
В нас тут слухи ходять, що будемо в тому самому ходити, що видали ще в березні...
Лише собі організовуємо термобілизну...
Якось так :roll:
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 19:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

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Этот персонаж выступает активно за "мочить хохлов", но как сам в армию, так не пойдёт и у него бронь

Собственно, это всё, что нужно знать о мобилизации в РФ
pesikot
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