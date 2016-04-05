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Додано: Вів 20 вер, 2022 18:41
Додано: Вів 20 вер, 2022 19:06
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 20 вер, 2022 21:03
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 20 вер, 2022 22:07
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 20 вер, 2022 22:23
Не пам'ятаю, тут чи десь в іншому місці було про стан цієї тактичної ядерної зброї в рашці.
Наче повний розколбас: тільки давнє савецьке виробництво; десь 10% вилетить, долетить та вибухне; інші 90% - навіть вибухне в стволі.
Ну а пуск балістичних ракет має ризик, що партнери відреагують одразу на старт -- невідомо ж куди полетить.
До того ж у тг Цаплієнка якийсь їх упоротий каже - яка ЯЗ? Нам там жити.
Ще один полковник з їх генштабу десь в травні з технічними аргументами доводив абсурдність застосування ЯЗ.
Хоча моє бачення ще з березня -- тактичні ядерні удари.
Ну і спроба прориву ППО з масованим бомбардуванням.
Пришлепкуваті вони...
Тому чекати від них пришлепкуватих рішень буде логічно.
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