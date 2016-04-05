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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2283228422852286
Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 18:08

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Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 18:41

  Kudrjavuy написав:Зображення

Тому потрібно здобувати перемогу до цієї зими! :D

п.с.
В нас тут слухи ходять, що будемо в тому самому ходити, що видали ще в березні...
Лише собі організовуємо термобілизну...
Якось так :roll:
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 19:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

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Этот персонаж выступает активно за "мочить хохлов", но как сам в армию, так не пойдёт и у него бронь

Собственно, это всё, что нужно знать о мобилизации в РФ
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 19:21

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 21:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Все уже отправили письмо в кремль ?

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:lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 22:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:слухи ходять, що будемо в тому самому ходити, що видали ще в березні...

А в березні куртку не давали?
Термобілизну б подарував (статутну) , може штук 3-4 є. І якість більш-менш. Але в Херсоні)). Це тобі мотив його звільнити)).
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 22:23

  lapay написав:
  budivelnik написав:Давно писав
Для нас вигідно щоб в Криму-ОРДЛО залишилось якнайменше проросійськонастроєних..
Тому примусово мобілізовані - здадуться
Проросійськонастроєні - демілітаризуються ЗСУ.

Фюрер підвищує ставки. Референдуми для того, щоб лякати нас тактичною ядерною зброєю, типу, ми вже на них нападаємо, для того ж і посилення каральних заходів, щоб лякати нас мільйонами кацапів під ружжом.
З іншого боку, американці обіцяли зняти заборону на будь-яке використання своєї зброї, в разі референдумів. Не дарма Захід побоювався ескалації в разі нашої швидкої перемоги, не дозріли ще кацапи до поразки, не дозріли...
Не добре все це.

Не пам'ятаю, тут чи десь в іншому місці було про стан цієї тактичної ядерної зброї в рашці.
Наче повний розколбас: тільки давнє савецьке виробництво; десь 10% вилетить, долетить та вибухне; інші 90% - навіть вибухне в стволі.

Ну а пуск балістичних ракет має ризик, що партнери відреагують одразу на старт -- невідомо ж куди полетить.
До того ж у тг Цаплієнка якийсь їх упоротий каже - яка ЯЗ? Нам там жити.
Ще один полковник з їх генштабу десь в травні з технічними аргументами доводив абсурдність застосування ЯЗ.

Хоча моє бачення ще з березня -- тактичні ядерні удари.
Ну і спроба прориву ППО з масованим бомбардуванням.
Пришлепкуваті вони...
Тому чекати від них пришлепкуватих рішень буде логічно.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 03:50

  lapay написав:
  budivelnik написав:Давно писав
Для нас вигідно щоб в Криму-ОРДЛО залишилось якнайменше проросійськонастроєних..
Тому примусово мобілізовані - здадуться
Проросійськонастроєні - демілітаризуються ЗСУ.
Фюрер підвищує ставки. Референдуми для того, щоб лякати нас тактичною ядерною зброєю, типу, ми вже на них нападаємо, для того ж і посилення каральних заходів, щоб лякати нас мільйонами кацапів під ружжом.
З іншого боку, американці обіцяли зняти заборону на будь-яке використання своєї зброї, в разі референдумів. Не дарма Захід побоювався ескалації в разі нашої швидкої перемоги, не дозріли ще кацапи до поразки, не дозріли...
Не добре все це.

Можливі нові "ультиматуми".
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 04:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Чому ці двоє перенесли звернення?
Investor_K
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