budivelnik написав:Давно писав Для нас вигідно щоб в Криму-ОРДЛО залишилось якнайменше проросійськонастроєних.. Тому примусово мобілізовані - здадуться Проросійськонастроєні - демілітаризуються ЗСУ.
Фюрер підвищує ставки. Референдуми для того, щоб лякати нас тактичною ядерною зброєю, типу, ми вже на них нападаємо, для того ж і посилення каральних заходів, щоб лякати нас мільйонами кацапів під ружжом. З іншого боку, американці обіцяли зняти заборону на будь-яке використання своєї зброї, в разі референдумів. Не дарма Захід побоювався ескалації в разі нашої швидкої перемоги, не дозріли ще кацапи до поразки, не дозріли... Не добре все це.
Не пам'ятаю, тут чи десь в іншому місці було про стан цієї тактичної ядерної зброї в рашці. Наче повний розколбас: тільки давнє савецьке виробництво; десь 10% вилетить, долетить та вибухне; інші 90% - навіть вибухне в стволі.
Ну а пуск балістичних ракет має ризик, що партнери відреагують одразу на старт -- невідомо ж куди полетить. До того ж у тг Цаплієнка якийсь їх упоротий каже - яка ЯЗ? Нам там жити. Ще один полковник з їх генштабу десь в травні з технічними аргументами доводив абсурдність застосування ЯЗ.
Хоча моє бачення ще з березня -- тактичні ядерні удари. Ну і спроба прориву ППО з масованим бомбардуванням. Пришлепкуваті вони... Тому чекати від них пришлепкуватих рішень буде логічно.
budivelnik написав:Давно писав Для нас вигідно щоб в Криму-ОРДЛО залишилось якнайменше проросійськонастроєних.. Тому примусово мобілізовані - здадуться Проросійськонастроєні - демілітаризуються ЗСУ.
Фюрер підвищує ставки. Референдуми для того, щоб лякати нас тактичною ядерною зброєю, типу, ми вже на них нападаємо, для того ж і посилення каральних заходів, щоб лякати нас мільйонами кацапів під ружжом. З іншого боку, американці обіцяли зняти заборону на будь-яке використання своєї зброї, в разі референдумів. Не дарма Захід побоювався ескалації в разі нашої швидкої перемоги, не дозріли ще кацапи до поразки, не дозріли... Не добре все це.