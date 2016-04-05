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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 21 вер, 2022 08:17
detroytred написав:
..
До того ж у тг Цаплієнка якийсь їх упоротий каже - яка ЯЗ? Нам там жити.
..
не путать ядерный удар и заражение.
Жители Хиросимы и Нагасаки не дадут соврать.
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Додано: Сер 21 вер, 2022 08:22
Путин объявил частичную мобилизацию с 21 сентября 2021 года.
Послушать бред этого шизофреника можно здесь: https://www.youtube.com/watch?v=_7ICK2zNTBE
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prilepskiy
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Додано: Сер 21 вер, 2022 08:26
prilepskiy написав:
Путин объявил частичную мобилизацию с 21 сентября 2021 года.
Посмотрим, как теперь они запоют песни??? Одно дело сидеть перед ящиком и смотреть кисилёва и соловьёва, а др.дело в разгар зимы бегать по полям с голой задницей и далее груз 200. Всё у раши по плану
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Сер 21 вер, 2022 08:38, всього редагувалось 1 раз.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 21 вер, 2022 08:27
GALeon написав:
Из Москвы в Нью-Йорк летит специальный борт
Надеюсь повезли голову путлера.
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alex_dvornichenko
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Додано: Сер 21 вер, 2022 08:38
Игорь Алексеевич написав: prilepskiy написав:
Путин объявил частичную мобилизацию с 21 сентября 2021 года.
Посмотрим, как теперь они запоют песни??? Одно дело сидеть перед ящиком и смотреть кисилёва и соловьёва, а др.дело в разгар зимы бегать по полям с голой задницей.
думаете нам от этого легче будет?
Есть оценки, что "с голой задницей" будут около 2 млн.
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Додано: Сер 21 вер, 2022 08:41
alex_dvornichenko написав: GALeon написав:
Из Москвы в Нью-Йорк летит специальный борт
Надеюсь повезли голову путлера.
Везут список своих сыночек, которые хотят принять гражданство США.))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 21 вер, 2022 08:43
sequence написав:
думаете нам от этого легче будет?
Есть оценки, что "с голой задницей" будут около 2 млн.
из них 1,5 млн. с оружием в руках были лет 20 назад и сразу или плен или груз.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 21 вер, 2022 08:44
sequence написав:
Есть оценки, что "с голой задницей" будут около 2 млн
.
20 тысяч не смотли наскрести по всем регионам
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prodigy
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Додано: Сер 21 вер, 2022 08:44
Игорь Алексеевич написав: sequence написав:
думаете нам от этого легче будет?
Есть оценки, что "с голой задницей" будут около 2 млн.
из них 1,5 млн. с оружием в руках были лет 20 назад и сразу или плен или груз.
у нас такие же самые мобики и шо??
Я смотрю, вы уже давно всех победили
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Додано: Сер 21 вер, 2022 08:46
prodigy написав: sequence написав:
Есть оценки, что "с голой задницей" будут около 2 млн
.
20 тысяч не смотли наскрести по всем регионам
2 миллиона легко только 1й категории. Ладно, будем посмотреть, еще не все детали прояснились
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