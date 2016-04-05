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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2285228622872288>
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 08:17

  detroytred написав:..
До того ж у тг Цаплієнка якийсь їх упоротий каже - яка ЯЗ? Нам там жити.
..

не путать ядерный удар и заражение.
Жители Хиросимы и Нагасаки не дадут соврать.
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 08:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Путин объявил частичную мобилизацию с 21 сентября 2021 года.

Послушать бред этого шизофреника можно здесь:

https://www.youtube.com/watch?v=_7ICK2zNTBE
prilepskiy
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 08:26

  prilepskiy написав:Путин объявил частичную мобилизацию с 21 сентября 2021 года.

Посмотрим, как теперь они запоют песни??? Одно дело сидеть перед ящиком и смотреть кисилёва и соловьёва, а др.дело в разгар зимы бегать по полям с голой задницей и далее груз 200. Всё у раши по плану :P
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 21 вер, 2022 08:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 08:27

  GALeon написав:Из Москвы в Нью-Йорк летит специальный борт

Надеюсь повезли голову путлера.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 08:38

  Игорь Алексеевич написав:
  prilepskiy написав:Путин объявил частичную мобилизацию с 21 сентября 2021 года.

Посмотрим, как теперь они запоют песни??? Одно дело сидеть перед ящиком и смотреть кисилёва и соловьёва, а др.дело в разгар зимы бегать по полям с голой задницей. :P

думаете нам от этого легче будет?
Есть оценки, что "с голой задницей" будут около 2 млн.
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 08:41

  alex_dvornichenko написав:
  GALeon написав:Из Москвы в Нью-Йорк летит специальный борт

Надеюсь повезли голову путлера.

Везут список своих сыночек, которые хотят принять гражданство США.))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 08:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sequence написав:думаете нам от этого легче будет?
Есть оценки, что "с голой задницей" будут около 2 млн.
из них 1,5 млн. с оружием в руках были лет 20 назад и сразу или плен или груз.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 08:44

  sequence написав: Есть оценки, что "с голой задницей" будут около 2 млн.


20 тысяч не смотли наскрести по всем регионам
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 08:44

  Игорь Алексеевич написав:
  sequence написав:думаете нам от этого легче будет?
Есть оценки, что "с голой задницей" будут около 2 млн.
из них 1,5 млн. с оружием в руках были лет 20 назад и сразу или плен или груз.

у нас такие же самые мобики и шо??
Я смотрю, вы уже давно всех победили
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 08:46

  prodigy написав:
  sequence написав: Есть оценки, что "с голой задницей" будут около 2 млн.


20 тысяч не смотли наскрести по всем регионам

2 миллиона легко только 1й категории. Ладно, будем посмотреть, еще не все детали прояснились
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