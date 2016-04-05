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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2286228722882289>
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 08:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sequence написав:у нас такие же самые мобики и шо??
Я смотрю, вы уже давно всех победили
это кто вы победили???, а кто ТЫ...сырло???

одно дело защищать, а др. дело нападать без навыков. Кто там хотел играть в войну, то давно подался на контракт, остальные сейчас это мясо.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 08:49

  sequence написав:
  prodigy написав:
  sequence написав: Есть оценки, что "с голой задницей" будут около 2 млн.


20 тысяч не смотли наскрести по всем регионам

2 миллиона легко только 1й категории. Ладно, будем посмотреть, еще не все детали прояснились

300.000 резервистов будут призваны в России - Шойгу

тут вопрос, даже если 2 ляма призовут, они их цепью с автоматами и винтовками пустят?
у них брони столько есть чтобы всех посадить на нее?
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 08:51

- Люди, неспособные организовать выступление, взялись организовывать мобилизацию.

Ну-ну.) (Арестович)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 09:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Xenon написав:у них брони столько есть чтобы всех посадить на нее?

Споконвічна руська тактика закидати ворога трупами на цей раз себе не виправдаєю. не такі війни зараз. Всю сучасну техніку вже втратили (крім ракет) Тому вистачить кірзачів та радянських касок це точно. Хоча я б почекав місяць, якщо б війна прийняла статус "народної", вони б почали воювати за ідею, як у 41-му, всією країною, то це було б опасно. Але вони давно вже не "совецкій" народ. Та і ідея може бути тільки коли свою землю борониш. А так - дохлий номер, більше трупів, бульше незадоволених на росії.
d44
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 09:18

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 людей.
У раши потерь нет, но нужна мобилизация. :P
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 21 вер, 2022 09:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 09:18

  Xenon написав:..
300.000 резервистов будут призваны в России - Шойгу

тут вопрос, даже если 2 ляма призовут, они их цепью с автоматами и винтовками пустят?
у них брони столько есть чтобы всех посадить на нее?

да, они озвучили около 20 млн. вообще доступных к мобилизации и 300К прям щас. Вопрос оснащения не раскрывают, надеюсь, с этим плохо. У нас есть несколько месяцев, чтобы расширить плацдармы.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 09:25

❗️Указ о частичной мобилизации подписан. Подробности о частичной мобилизации в РФ:

«Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции».
fler
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 09:26

  sequence написав:
  Xenon написав:..
300.000 резервистов будут призваны в России - Шойгу

тут вопрос, даже если 2 ляма призовут, они их цепью с автоматами и винтовками пустят?
у них брони столько есть чтобы всех посадить на нее?

да, они озвучили около 20 млн. вообще доступных к мобилизации и 300К прям щас. Вопрос оснащения не раскрывают, надеюсь, с этим плохо. У нас есть несколько месяцев, чтобы расширить плацдармы.


не все так однозначно...
на сколько у нас запасов по снарядам в первую очередь для тяжелого вооружения (гаубицы, танки)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 09:28

  fler написав:❗️Указ о частичной мобилизации подписан. Подробности о частичной мобилизации в РФ:

«Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции».

Вы на тот форум попали, не перепутыли UA и RU??
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 09:33

  fler написав:❗️Указ о частичной мобилизации подписан. Подробности о частичной мобилизации в РФ:

«Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции».



— Наши стрелы закроют вам солнце!
— Значит, будем сражаться в тени!
( 300 спартанцев)
prodigy
 
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