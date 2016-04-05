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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 228722882289229022912292>
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 09:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Xenon написав:300.000 резервистов будут призваны в России - Шойгу

а какая разница кого жечь и могилизировать?
нет разници, что мобик с диринир , что с ебурга.
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 09:39

За крок до РЕАЛЬНОГО перевороту думок!©

  fler написав:❗️Указ о частичной мобилизации подписан. Подробности о частичной мобилизации в РФ:

«Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции».

Що це означає?
Що моя надія завершити війну/отримати перемогу цього року, чи максимум, навесні наступного - розбивається вщент? :?

І чиясь фраза - "війна може тривати і 6р." - стає більш реалістичною?
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 09:40

  andrijk777 написав:
  juristkostya написав:
  prodigy написав:первые 20 минут можно пропустить-там Марк Солонин допускает, что в Харьковской освободительной операции 4-11 сентября имел место договорняк между "коллективным Байденом" и "коллективным путиным", что его привело к тому допущению?

отступление орков из Козачей Лопани, Великого Бурлука и др. населенных пунктов на севере от Харькова , которые находили не на линии главного удара (по карте -вообще в другой стороне)

меня беспокоит не это допущение, а то о чем размышляет Любарский (смотреть с 20й миниты условно)-США на следующий бюджетный год 2023 запланировала помощь Украине -меньше 1 млрд, возможно это и не критично (не хотят дразнить гусей), по поводу ленд-лиза вообще какой-то мрак в перспективе, это не радует

самолетов/танков/БТРов не будет
на Хамви много не навоюешь

Солонин заявляет о "договорённости".
Договорённость, как мы понимаем, означает взаимную выгоду.
Так вот, Солонин долго и детально перечисляет, что нужно Байдену, и...и резко переключает внимание зрителя на чужой ю-туб-канал, так и не сказав ни слова, что же в результате договорняка получил Путин.

Короче, очевиднейшая манипуляция. Удивительно даже, что он считает своих зрителей полными лохами без зачатков аналитического мышления.

Та розжовано це там і не раз: путін одержує те що Байден/США обіцяє не давати нам танків/літаків, тобто тяжкого наступального озброєння.

Это тем более нелогично:
США дают нам военную помощь крайне дозировано всё время. Начиная с февраля. Да и до февраля давала крайне осторожно.
То есть, эта политика США никак не связана с наступление в Харьковской области и не может рассматриваться как "компенсация" за отступление РФ сейчас, в сентябре 22г
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 09:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:І чиясь фраза - "війна може тривати і 6р." - стає більш реалістичною?

не може, порівняння з "ВОВ" не доречні , рассея не витяне цю війну без ленлізу.
Китайчата посміхаються і потрирають своїх маленькі, жовтеньки руці.
В Ірані зріє заколот, поставки дронів засумують.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 09:42

  antey1969 написав:..
300 тыс у них банально военкоматы не потянут за три месяцы, а их еще и в дивизии сбивать.
Быстро освоят тысяч тридцать, чтобы пополнить обескровленные части, а дальше будет резкое торможение по темпам комплектации.

посмотрим. Надеюсь, с тяжелым вооружением возникнут ожидаемо проблемы, но мотострелковые сколотить не долго. Там же тоже не первый месяц воюют, знают примерно, что надо и сколько. Ну, не будет кевларовых касок, дадут железную, у нас чай тоже не все бойцы оснащены как Дельта
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 09:44

  Успіх написав:
  fler написав:❗️Указ о частичной мобилизации подписан. Подробности о частичной мобилизации в РФ:

«Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции».

Що це означає?
Що моя надія завершити війну/отримати перемогу цього року, чи максимум, навесні наступного - розбивається вщент? :?

І чиясь фраза - "війна може тривати і 6р." - стає більш реалістичною?

наоборот, шансы на ваш сценарий растут.
Ну, сами подумайте: победить РФ чисто военным путём исключительно сложно (по сути, никому в истории ещё не удавалось), а вот с опорой на их внутренние распри - уже достаточно реально.
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 09:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:а вот с опорой на их внутренние распри - уже достаточно реально.

"Екатерина Шульман заметила, что в указе о «частичной мобилизации» не указаны параметры этой частичности.Поэтому призвать могут кого угодно."
те еще вояки будут. Как там вещал главарь музикантов?
Или зеки или Ваши дети! Сейчас зеки и дети в одном строю, только зеки прикроются детьми.
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 09:51

А шо случилось? ;)

Вже анонсували всеросійську акцію протесту проти мобілізації, сьогодні в 19-00 по всім містам рф.)))
80 відсотків підтримували війну, а мобілізацію підтримати слабО? Тепер зовсім інші гасла лунають. Напр., " За що ми маємо воювати?" Тобто коли ви підтримували війну з дивану, то ви не розуміли "за що рф воює"?
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 09:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:Ну, сами подумайте: победить РФ чисто военным путём исключительно сложно (по сути, никому в истории ещё не удавалось)

Можем повторить 16+ https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0% ... Shunga.jpg
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 09:55

  juristkostya написав:
  detroytred написав:
  greenozon написав:ще додам, що загальна довжина кордонів оркостану - 22 000 км
відповідно вони не можуть залишити диру і кинути все м'ясо лише на Україну

Жданов оцінював мобресурс рашистів у червні:
"Можливості там дуже великі. І за резервами, і за озброєнням. Але вони не можуть ними скористатися на сьогодні. Наприклад, мобілізаційний ресурс РФ оцінюють десь у 17 млн людей, наш – у 2 млн на сьогодні, але Росія не може відкрито оголосити мобілізацію. Це спричинить соціальний вибух", – заявив Жданов.
Більше читайте тут: https://m.gordonua.com/ukr/news/war/zhd ... 12605.html

Если что, Жданов артиллерист. Ссылаться на него как на социолога, знатока внутрироссийских социальных процессов...

Треба закінчувати конкретно порівняння.
Жданов не просто артилерист, а колишній посадовець Головного оперативного управління, викладач Національної академії Оборони.
Інтереси та коло його спілкування високоймовірно набагато ширше, ніж звичайного просто артилериста -- як Ви спробували це представити.
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