fler написав:❗️Указ о частичной мобилизации подписан. Подробности о частичной мобилизации в РФ:
«Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции».
Що це означає? Що моя надія завершити війну/отримати перемогу цього року, чи максимум, навесні наступного - розбивається вщент?
І чиясь фраза - "війна може тривати і 6р." - стає більш реалістичною?
prodigy написав:первые 20 минут можно пропустить-там Марк Солонин допускает, что в Харьковской освободительной операции 4-11 сентября имел место договорняк между "коллективным Байденом" и "коллективным путиным", что его привело к тому допущению?
отступление орков из Козачей Лопани, Великого Бурлука и др. населенных пунктов на севере от Харькова , которые находили не на линии главного удара (по карте -вообще в другой стороне)
меня беспокоит не это допущение, а то о чем размышляет Любарский (смотреть с 20й миниты условно)-США на следующий бюджетный год 2023 запланировала помощь Украине -меньше 1 млрд, возможно это и не критично (не хотят дразнить гусей), по поводу ленд-лиза вообще какой-то мрак в перспективе, это не радует
самолетов/танков/БТРов не будет на Хамви много не навоюешь
Солонин заявляет о "договорённости". Договорённость, как мы понимаем, означает взаимную выгоду. Так вот, Солонин долго и детально перечисляет, что нужно Байдену, и...и резко переключает внимание зрителя на чужой ю-туб-канал, так и не сказав ни слова, что же в результате договорняка получил Путин.
Короче, очевиднейшая манипуляция. Удивительно даже, что он считает своих зрителей полными лохами без зачатков аналитического мышления.
Та розжовано це там і не раз: путін одержує те що Байден/США обіцяє не давати нам танків/літаків, тобто тяжкого наступального озброєння.
Это тем более нелогично: США дают нам военную помощь крайне дозировано всё время. Начиная с февраля. Да и до февраля давала крайне осторожно. То есть, эта политика США никак не связана с наступление в Харьковской области и не может рассматриваться как "компенсация" за отступление РФ сейчас, в сентябре 22г
antey1969 написав:.. 300 тыс у них банально военкоматы не потянут за три месяцы, а их еще и в дивизии сбивать. Быстро освоят тысяч тридцать, чтобы пополнить обескровленные части, а дальше будет резкое торможение по темпам комплектации.
посмотрим. Надеюсь, с тяжелым вооружением возникнут ожидаемо проблемы, но мотострелковые сколотить не долго. Там же тоже не первый месяц воюют, знают примерно, что надо и сколько. Ну, не будет кевларовых касок, дадут железную, у нас чай тоже не все бойцы оснащены как Дельта
fler написав:❗️Указ о частичной мобилизации подписан. Подробности о частичной мобилизации в РФ:
«Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции».
Що це означає? Що моя надія завершити війну/отримати перемогу цього року, чи максимум, навесні наступного - розбивається вщент?
І чиясь фраза - "війна може тривати і 6р." - стає більш реалістичною?
наоборот, шансы на ваш сценарий растут. Ну, сами подумайте: победить РФ чисто военным путём исключительно сложно (по сути, никому в истории ещё не удавалось), а вот с опорой на их внутренние распри - уже достаточно реально.
juristkostya написав:а вот с опорой на их внутренние распри - уже достаточно реально.
"Екатерина Шульман заметила, что в указе о «частичной мобилизации» не указаны параметры этой частичности.Поэтому призвать могут кого угодно." те еще вояки будут. Как там вещал главарь музикантов? Или зеки или Ваши дети! Сейчас зеки и дети в одном строю, только зеки прикроются детьми.
Вже анонсували всеросійську акцію протесту проти мобілізації, сьогодні в 19-00 по всім містам рф.))) 80 відсотків підтримували війну, а мобілізацію підтримати слабО? Тепер зовсім інші гасла лунають. Напр., " За що ми маємо воювати?" Тобто коли ви підтримували війну з дивану, то ви не розуміли "за що рф воює"?
greenozon написав:ще додам, що загальна довжина кордонів оркостану - 22 000 км відповідно вони не можуть залишити диру і кинути все м'ясо лише на Україну
Жданов оцінював мобресурс рашистів у червні: "Можливості там дуже великі. І за резервами, і за озброєнням. Але вони не можуть ними скористатися на сьогодні. Наприклад, мобілізаційний ресурс РФ оцінюють десь у 17 млн людей, наш – у 2 млн на сьогодні, але Росія не може відкрито оголосити мобілізацію. Це спричинить соціальний вибух", – заявив Жданов. Більше читайте тут: https://m.gordonua.com/ukr/news/war/zhd ... 12605.html
Если что, Жданов артиллерист. Ссылаться на него как на социолога, знатока внутрироссийских социальных процессов...
Треба закінчувати конкретно порівняння. Жданов не просто артилерист, а колишній посадовець Головного оперативного управління, викладач Національної академії Оборони. Інтереси та коло його спілкування високоймовірно набагато ширше, ніж звичайного просто артилериста -- як Ви спробували це представити.