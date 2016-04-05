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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 22882289229022912292>
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 09:56

  Hotab написав:
  Успіх написав:слухи ходять, що будемо в тому самому ходити, що видали ще в березні...

А в березні куртку не давали?
Термобілизну б подарував (статутну) , може штук 3-4 є. І якість більш-менш. Але в Херсоні)). Це тобі мотив його звільнити)).

Та все давали - просто думав, що мали б видати на зиму все в "білому камуфляжі" :mrgreen: Я ж то раніше про службу у війську і війну бачив лише у фільмах :mrgreen: - тому, звіняйте, якщо я в багатьох військових речах - ще не компитентний :oops:

А термобілизна ще та з березня є - просто наші хлопці хочуть організувати якусь більш теплішу/крутішу...

п.с.
Нас тоді переодягли у військове щось аж на 11й день...
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 09:56

  juristkostya написав:
  andrijk777 написав:
  juristkostya написав:Солонин заявляет о "договорённости".
Договорённость, как мы понимаем, означает взаимную выгоду.
Так вот, Солонин долго и детально перечисляет, что нужно Байдену, и...и резко переключает внимание зрителя на чужой ю-туб-канал, так и не сказав ни слова, что же в результате договорняка получил Путин.

Короче, очевиднейшая манипуляция. Удивительно даже, что он считает своих зрителей полными лохами без зачатков аналитического мышления.

Та розжовано це там і не раз: путін одержує те що Байден/США обіцяє не давати нам танків/літаків, тобто тяжкого наступального озброєння.

Это тем более нелогично:
США дают нам военную помощь крайне дозировано всё время. Начиная с февраля. Да и до февраля давала крайне осторожно.
То есть, эта политика США никак не связана с наступление в Харьковской области и не может рассматриваться как "компенсация" за отступление РФ сейчас, в сентябре 22г

Я про це вже писав. По цій самій логіці(логіці Солоніна) домовленість путіна з
Байденом була з самого початку(з 24 лютого). Солонін мав би "продовжити" цю логіку, але чомусь не зробив цього.

Тому все логічно. Тому США і не дає, бо все домовлено з РФ.(по Солоніну, звичайно).
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 09:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Треба закінчувати конкретно порівняння.
Жданов не просто артилерист, а колишній посадовець Головного оперативного управління, викладач Національної академії Оборони.
Коло його спілкування високоймовірно набагато ширше, ніж звичайного просто артилериста -- як Ви спробували це представити.
в любом случае, не оснований считать его специалистом по внутрироссийской социологии.
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 09:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:Ну, сами подумайте: победить РФ чисто военным путём исключительно сложно (по сути, никому в истории ещё не удавалось),


не рф але москаляднію били десятки разів, почитайте історію :)
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 10:01

  lapay написав:
  juristkostya написав:Ну, сами подумайте: победить РФ чисто военным путём исключительно сложно (по сути, никому в истории ещё не удавалось)

Можем повторить 16+ https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0% ... Shunga.jpg

вообще некорректное сравнение. РИ никогда не ставила целью уничтожение японского государства и нации. Наша победа, к сожалению, не заключается в том, чтобы захватить половину острова где-то на краю географии.
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 10:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Тому все логічно. Тому США і не дає, бо все домовлено з РФ.(по Солоніну, звичайно).
тогда, по Солонину, россия и отступать должна была прямо начиная с февраля ....
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 10:06

  greenozon написав:
  juristkostya написав:Ну, сами подумайте: победить РФ чисто военным путём исключительно сложно (по сути, никому в истории ещё не удавалось),


не рф але москаляднію били десятки разів, почитайте історію :)

разгром до уровня потери государственности - это из периода, когда феодальные княжества в одиночку проигрывали монгольской орде.
Но это период феодальной раздробленности, исторические же аналогии с нынешней РФ уместны никак не ранее 16 века.
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 10:10

  juristkostya написав:
  detroytred написав:Треба закінчувати конкретно порівняння.
Жданов не просто артилерист, а колишній посадовець Головного оперативного управління, викладач Національної академії Оборони.
Коло його спілкування високоймовірно набагато ширше, ніж звичайного просто артилериста -- як Ви спробували це представити.
в любом случае, не оснований считать его специалистом по внутрироссийской социологии.

Не треба підмінювати предмет.
Мова була не про нього, як спеціаліста внутрішньорашкінської соціології, а про можливість надання ним більш менш достовірних цифр по мобресурсу рашки.

А ще точніше про Ваше зауваження використання мною)) цих даних від Жданова.
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 10:10

  Успіх написав:Та все давали - просто думав, що мали б видати на зиму все в "білому камуфляжі" :mrgreen: Я ж то раніше про службу у війську і війну бачив лише у фільмах :mrgreen:

В степу білий камуфляж буде заважать. Снігу або мало, або зовсім нема, тільки земля трішечки промерзне.
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 10:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Мова була не про нього, як спеціаліста внутрішньорашкінської соціології, а про можливість надання ним більш менш достовірних цифр по мобресурсу рашки.
если вы хотели на него сослаться только в контексте цифр по мобресурсу - очевидно, не следовало цитировать его субъективное суждение "это приведёт к социальному взрыву" ?
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