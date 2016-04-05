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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2289229022912292>
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 10:16

  Water написав:
  Успіх написав:Та все давали - просто думав, що мали б видати на зиму все в "білому камуфляжі" :mrgreen: Я ж то раніше про службу у війську і війну бачив лише у фільмах :mrgreen:

В степу білий камуфляж буде заважать. Снігу або мало, або зовсім нема, тільки земля трішечки промерзне.

Ну, нам на Півдні то так - а тим, хто боронить кордон від бульбашів?
Чи то кажу, що справді фільмів передивився і "білу" форму видають лише на Півночі Америки і па-раші? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 10:19

  juristkostya написав:
  detroytred написав:Мова була не про нього, як спеціаліста внутрішньорашкінської соціології, а про можливість надання ним більш менш достовірних цифр по мобресурсу рашки.
если вы хотели на него сослаться только в контексте цифр по мобресурсу - очевидно, не следовало цитировать его субъективное суждение "это приведёт к социальному взрыву" ?

Формально - да.
Але повна цитата була наведена лише в контексті обговорення цифр мобресурсу, і якщо особисто Ви вирішили перейти до іншого предмету обговорення, то слід було на це вказати чи ні?

Тобто до чого саме відносилося оте Ваше критичне зауваження про не тільки некомпетенцію Жданова, але й про моє користування його думкою.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 10:21

  juristkostya написав:
  andrijk777 написав:Тому все логічно. Тому США і не дає, бо все домовлено з РФ.(по Солоніну, звичайно).
тогда, по Солонину, россия и отступать должна была прямо начиная с февраля ....

Виходить так. :D
Ну версія Солонія неправдоподібна, я згідний.
Але деякі питання(факти), які він поставив, мають місце.
Тому я вважаю - був саботаж генералів РФ. Не здача, а саме саботаж. Як на мене - це саме логічне пояснення.
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 10:22

  Успіх написав:
  Water написав:
  Успіх написав:Та все давали - просто думав, що мали б видати на зиму все в "білому камуфляжі" :mrgreen: Я ж то раніше про службу у війську і війну бачив лише у фільмах :mrgreen:

В степу білий камуфляж буде заважать. Снігу або мало, або зовсім нема, тільки земля трішечки промерзне.

Ну, нам на Півдні то так - а тим, хто боронить кордон від бульбашів?
Чи то кажу, що справді фільмів передивився і "білу" форму видають лише на Півночі Америки і па-раші? :mrgreen:

Через скільки годин вона стане у Вас темно сірою або й овсім чорною від мастил, диму і т.д.?))
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 10:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Формально - да.
Але повна цитата була наведена лише в контексті обговорення цифр мобресурсу,
вот видите к чему приводит некорректное цитирование. Будьте внимательнее.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 10:26

  andrijk777 написав:
  juristkostya написав:
  andrijk777 написав:Тому все логічно. Тому США і не дає, бо все домовлено з РФ.(по Солоніну, звичайно).
тогда, по Солонину, россия и отступать должна была прямо начиная с февраля ....

Виходить так. :D
Ну версія Солонія неправдоподібна, я згідний.
Але деякі питання(факти), які він поставив, мають місце.
Тому я вважаю - був саботаж генералів РФ. Не здача, а саме саботаж. Як на мене - це саме логічне пояснення.

я тоже не сторонник конспирологии там, где есть более простые объяснения. Ну, оценили они наши силы и приняли решение отойти из того же Волчанска пока целы. Это может быть чисто военным решением, без политики.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 10:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:победить РФ чисто военным путём исключительно сложно

Афганський сценарій "піджали хвіст і гордо втікли" Україну влаштує. А 300 заморожених млрд доларів на відбудову. А там в ерефії нарід спитає у вождя "як так?".
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 10:32

Патєрь нєт, а мобілізація єсть))

Шойгу подробнее о частичной мобилизации:

— Призовут в первую очередь тех, кто отслужил, имеет военно-учётную специальность и боевой опыт.
— О призывах студентов и обучающихся речи не идёт.
— Тех, кто служит по призыву, мобилизация не коснётся.
— Наши призывники продолжат служить на территории РФ.

Также из речи министра:

— В Киеве сидит западное командование, которое руководит украинской армией.
— Потери Украины — 61 тысяча погибших. Поэтому на Украине идёт четвёртая волна мобилизации.
— Набор иностранных наёмников идёт "под государевой опекой". За всё время на Украине погибло больше 2000 наёмников.
— Наши потери — 5937 человек.
— Больше 90% раненых вернулись в строй и продолжают службу.

Якщо в рф все так чудово, навіщо та мобілізація?)))
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 10:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Афганський сценарій "піджали хвіст і гордо втікли" Україну влаштує.
польша в 1920-м, вероятно, думала так же.
Однако ж, потом был 39-й, потом 45-й, потом 80-й...
Короче, не надо иллюзий.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 10:37

  juristkostya написав:
  Hotab написав:Афганський сценарій "піджали хвіст і гордо втікли" Україну влаштує.
польша в 1920-м, вероятно, думала так же.
Однако ж, потом был 39-й, потом 45-й, потом 80-й...
Короче, не надо иллюзий.

Нема тут ілюзій. Переможного параду в Москві під жовто-синіми прапорами не буде. В Києві під триколорами - теж. Тому мій варіант найймовірніший. А от щоб не було повтору, то треба пам'ятати історію. Вступати в НАТО і озброюваьись до зубів.
Hotab
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  #<1 ... 2289229022912292>
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