juristkostya написав:Ну, сами подумайте: победить РФ чисто военным путём исключительно сложно (по сути, никому в истории ещё не удавалось), а вот с опорой на их внутренние распри - уже достаточно реально.
Єдина держава яка має повне(історичне,Боже) право на перемогу ерефії це Україна! Всі великі війни проти росії були розпочаті іншими державами, а такі відстані подолати та утримувати дуже важко, чим і йшло на користь московітам + зими зовсім не європейські. Наразі пуйло схибив і сам розпочав велику війну, тепер вся логістика грає проти нього це потребує величезних ресурсів, але і це ще не головне, надумана мотивація геть зовсім глиняна і з кожним днем розтає як роса на сонці. Так без союзників нам в одиночку тяжко вистояти, але пуйло своєю брехнею дуже добре підлива масла в огонь і тому цю гідру заслужено порвуть на шматки всі цивілізовані держави. Україна має законне право встромити осиновий кілок в серце цієї потвори.
Hotab написав:Афганський сценарій "піджали хвіст і гордо втікли" Україну влаштує.
польша в 1920-м, вероятно, думала так же. Однако ж, потом был 39-й, потом 45-й, потом 80-й... Короче, не надо иллюзий.
Нема тут ілюзій. Переможного параду в Москві під жовто-синіми прапорами не буде. В Києві під триколорами - теж. Тому мій варіант найймовірніший. А от щоб не було повтору, то треба пам'ятати історію. Вступати в НАТО і озброюваьись до зубів.
нам ведь неинтересно дойти армией до Москвы. Нам интересно, чтобы российское государство коренным образом видоизменилось. На этом пути сочетание нашего военного фактора с их внутренними проблемами работают намного эффективнее, чем чисто военные наши успехи. Глядя на дальнюю перспективу чисто военное решение нас не устроит.
juristkostya написав:я тоже не сторонник конспирологии там, где есть более простые объяснения. Ну, оценили они наши силы и приняли решение отойти из того же Волчанска пока целы. Это может быть чисто военным решением, без политики.
Так просто пояснити не вийде. На північному-заході Харкова наступу ЗСУ не було. Чому відійшли? І головне - А ХТО "приняли решение отойти"? Який полковник чи генерал міг прийняти таке рішення без наказу зверху і ви уявляєте наслідки такого рішення??? Виходить сам пу прийняв таке рішення. Але я щось сильно сумніваюсь що пу здає території так легко, просто "оценив наши силы".
juristkostya написав:я тоже не сторонник конспирологии там, где есть более простые объяснения. Ну, оценили они наши силы и приняли решение отойти из того же Волчанска пока целы. Это может быть чисто военным решением, без политики.
Так просто пояснити не вийде. На північному-заході Харкова наступу ЗСУ не було. Чому відійшли? І головне - А ХТО "приняли решение отойти"? Який полковник чи генерал міг прийняти таке рішення без наказу зверху і ви уявляєте наслідки такого рішення??? Виходить сам пу прийняв таке рішення. Але я щось сильно сумніваюсь що пу здає території так легко, просто "оценив наши силы".
Понимаете, нет признаков чисто политического решения "удерживаем Донбасс, за Харьков не боремся". Обратите внимание, что ВСУ прошли 50 км на восток за 3 дня, а оставшиеся 10 км до границы Луганской области не могут пройти уже неделю. То есть, РФ, насколько получилось, собрала силы и удерживает часть Харьковской обл по восточному берегу реки Оскол. И если для концентрации сил они решили снять части с северных пригородов Харькова, то это вполне укладывается именно в военную логику.