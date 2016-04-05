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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2289229022912292
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 10:39

  juristkostya написав:
  detroytred написав:Формально - да.
Але повна цитата була наведена лише в контексті обговорення цифр мобресурсу,
вот видите к чему приводит некорректное цитирование. Будьте внимательнее.

Да щаз)) Ні до чого критичного це не призвело і не могло привести.
В угоду Вашому бажанню змінити предмет пропонуєте мені обрізати навіть коротеньку повну цитату з чотирьох речень?
Це абсурд.

Некоретно поступили саме Ви, бо не вказали до чого саме відноситься Ваше критичне зауваження у мій бік.
В майбутньому будьте уважнішим, якщо вже беретесь робити його.

Ключовим у цьому зауваженні у Вас було що? Отож.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 10:50

  detroytred написав:
  juristkostya написав:
  detroytred написав:Формально - да.
Але повна цитата була наведена лише в контексті обговорення цифр мобресурсу,
вот видите к чему приводит некорректное цитирование. Будьте внимательнее.

Да щаз)) Ні до чого критичного це не призвело і не могло привести.
В угоду Вашому бажанню змінити предмет пропонуєте мені обрізати навіть коротеньку повну цитату з чотирьох речень?
Це абсурд.

Некоретно поступили саме Ви, бо не вказали до чого саме відноситься Ваше критичне зауваження у мій бік.
В майбутньому будьте уважнішим, якщо вже беретесь робити його.

Ключовим у цьому зауваженні у Вас було що? Отож.

я понимаю, что системная подача материала вообще, и корректное цитирование источников в частности, требуют некоторых усилий. Но надо стараться.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 10:51

  juristkostya написав:Ну, сами подумайте: победить РФ чисто военным путём исключительно сложно (по сути, никому в истории ещё не удавалось), а вот с опорой на их внутренние распри - уже достаточно реально.

Єдина держава яка має повне(історичне,Боже) право на перемогу ерефії це Україна!
Всі великі війни проти росії були розпочаті іншими державами, а такі відстані подолати та утримувати дуже важко, чим і йшло на користь московітам + зими зовсім не європейські. Наразі пуйло схибив і сам розпочав велику війну, тепер вся логістика грає проти нього це потребує величезних ресурсів, але і це ще не головне, надумана мотивація геть зовсім глиняна і з кожним днем розтає як роса на сонці.
Так без союзників нам в одиночку тяжко вистояти, але пуйло своєю брехнею дуже добре підлива масла в огонь і тому цю гідру заслужено порвуть на шматки всі цивілізовані держави.
Україна має законне право встромити осиновий кілок в серце цієї потвори.
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 10:54

  Hotab написав:
  juristkostya написав:
  Hotab написав:Афганський сценарій "піджали хвіст і гордо втікли" Україну влаштує.
польша в 1920-м, вероятно, думала так же.
Однако ж, потом был 39-й, потом 45-й, потом 80-й...
Короче, не надо иллюзий.

Нема тут ілюзій. Переможного параду в Москві під жовто-синіми прапорами не буде. В Києві під триколорами - теж. Тому мій варіант найймовірніший. А от щоб не було повтору, то треба пам'ятати історію. Вступати в НАТО і озброюваьись до зубів.

нам ведь неинтересно дойти армией до Москвы. Нам интересно, чтобы российское государство коренным образом видоизменилось. На этом пути сочетание нашего военного фактора с их внутренними проблемами работают намного эффективнее, чем чисто военные наши успехи.
Глядя на дальнюю перспективу чисто военное решение нас не устроит.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 10:56

  juristkostya написав:я тоже не сторонник конспирологии там, где есть более простые объяснения. Ну, оценили они наши силы и приняли решение отойти из того же Волчанска пока целы. Это может быть чисто военным решением, без политики.

Так просто пояснити не вийде.
На північному-заході Харкова наступу ЗСУ не було. Чому відійшли?
І головне - А ХТО "приняли решение отойти"? Який полковник чи генерал міг прийняти таке рішення без наказу зверху і ви уявляєте наслідки такого рішення??? Виходить сам пу прийняв таке рішення. Але я щось сильно сумніваюсь що пу здає території так легко, просто "оценив наши силы".
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 11:08

  juristkostya написав:я понимаю, что системная подача материала вообще, и корректное цитирование источников в частности, требуют некоторых усилий. Но надо стараться.

Це в другу чергу, а в першу -- зусиль потребує бажання робити свої критичні зауваження іншим.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 11:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Жду выступления наших основных спикеров.
Пока полная тишина.
Похоже, идут срочные консультации со Штатами и Европой.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 11:14

  antey1969 написав:Жду выступления наших основных спикеров.
Пока полная тишина.
Похоже, идут срочные консультации со Штатами и Европой.

Зеленський та Подоляк вже прореагували.
https://m.gazeta.ua/articles/politics/_ ... rf/1112106

https://m.youtube.com/watch?v=byjSxXDMphM
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 11:20

  andrijk777 написав:
  juristkostya написав:я тоже не сторонник конспирологии там, где есть более простые объяснения. Ну, оценили они наши силы и приняли решение отойти из того же Волчанска пока целы. Это может быть чисто военным решением, без политики.

Так просто пояснити не вийде.
На північному-заході Харкова наступу ЗСУ не було. Чому відійшли?
І головне - А ХТО "приняли решение отойти"? Який полковник чи генерал міг прийняти таке рішення без наказу зверху і ви уявляєте наслідки такого рішення??? Виходить сам пу прийняв таке рішення. Але я щось сильно сумніваюсь що пу здає території так легко, просто "оценив наши силы".

Понимаете, нет признаков чисто политического решения "удерживаем Донбасс, за Харьков не боремся". Обратите внимание, что ВСУ прошли 50 км на восток за 3 дня, а оставшиеся 10 км до границы Луганской области не могут пройти уже неделю.
То есть, РФ, насколько получилось, собрала силы и удерживает часть Харьковской обл по восточному берегу реки Оскол. И если для концентрации сил они решили снять части с северных пригородов Харькова, то это вполне укладывается именно в военную логику.
juristkostya
 
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