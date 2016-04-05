После объявления о мобилизации цены на авиабилеты из России взлетели до 90 000 – 120 000 рублей
Авиабилеты на рейсы из России резко подорожали после объявления Владимиром Путиным частичной мобилизации, свидетельствуют данные билетных агрегаторов.
Детали: Уже к 11 утра не осталось билетов на 21 сентября в Стамбул. На 22 сентября билеты на прямые рейсы в столицу Турции продавались по 82-86 тысяч рублей, с пересадками — от 47 тысяч рублей. Примерно такие же цены были на перелет в пятницу. На субботу билеты продавались от 60 000 рублей на прямые рейсы и от 30 000 рублей — на полеты с пересадками.
▪️К 11 часам закончились билеты в Ереван на 21 сентября. Билеты на четверг стоили от 86 000 рублей. На пятницу прямые рейсы продавались по 56 000 - 124 000 рублей, с пересадкой — по 30 000 рублей.
▪️Закончились билеты и в Баку на 21 сентября. На четверг билеты продавались по 23 000 – 25 000 рублей. На пятницу самый дешевый прямой рейс - 75 000 рублей, самый дешевый с пересадками — 44 000.
▪️В Алматы 21 сентября можно было улететь за 42 000 прямым рейсом и за 25 000 — с пересадками. Примерно столько же стоили билеты на пятницу. На четверг билетов не было.
▪️На прямом рейсе в Бишкек 21 сентября можно было добраться за 58 000 рублей, с пересадками — от 20 000 рублей.
Andrey2512 написав:Не, Путин "молодец" конечно, обьявить мобилизацию к зиме... Это они на весну готовятся?)
Думаю це наслідок поїздки в Самарканд. В Самарканді його просто опустили. Буквально усі спізнились на зустріч з ним, і путін чекав на президента нещасної Киргизії! Тому відразу 2 "ескалації" - референдум і мобілізація і + "репресивні закони".
andrijk777 написав:Думаю це наслідок поїздки в Самарканд. В Самарканді його просто опустили. Буквально усі спізнились на зустріч з ним, і путін чекав на президента нещасної Киргизії! Тому відразу 2 "ескалації" - референдум і мобілізація і + "репресивні закони".
Можливо. Але також це може бути підігнано під поїздку Лаврова в Нью-Йорк. Така собі ескалація перед переговорами.
antey1969 написав:Пол дня прошло, внятной четкой реакции пока не вижу ни у нас, ни на Западе. Причитания "признак слабости" воспринимаю как пустопорожние высказывания.
А яка має бути реакція? В нас мобілізація триває. Заходу поки що мобілізацію проводити нема сенсу. Нові санкції і поставки зброї - цього швидко не буде. В них там своя програма, з планами і строками. Не думаю, що них сильно повпливає фінт Кремля.
andrijk777 написав:Hotab, juristkostya У вас якісь абстрактні міркування. Давайте конкретне питання: ХТО ДАВ НАКАЗ НА ВІДСТРУП? Конкретно хто?
Ясно, що та особа, яка керує УСІМ вторгненням. Хто це? Може Герасим, може шойгу, а може й *уйло. Ви знаєте точно, хто у них там приймає остаточні рішення? Я - ні. Але точно таке рішення було прийнято найвищим керівництвом "операцією". (звичайно що на основі рекомендації від командуючого тим округом, який там стояв. Який повідомив, що оборону там не втримати і буде катастрофа). Знаючи пострадянську модель управління армією(яка є у вермахті), то може і *уйло там всім управляє. Але ж він верховний. Він може нікому не довіряти і керувати операцією.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 21 вер, 2022 12:40, всього редагувалось 1 раз.