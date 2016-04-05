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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2291229222932294>
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 12:06

Куда же вы, патриоты?!)))

После объявления о мобилизации цены на авиабилеты из России взлетели до 90 000 – 120 000 рублей

Авиабилеты на рейсы из России резко подорожали после объявления Владимиром Путиным частичной мобилизации, свидетельствуют данные билетных агрегаторов.

Детали: Уже к 11 утра не осталось билетов на 21 сентября в Стамбул. На 22 сентября билеты на прямые рейсы в столицу Турции продавались по 82-86 тысяч рублей, с пересадками — от 47 тысяч рублей. Примерно такие же цены были на перелет в пятницу. На субботу билеты продавались от 60 000 рублей на прямые рейсы и от 30 000 рублей — на полеты с пересадками.

▪️К 11 часам закончились билеты в Ереван на 21 сентября. Билеты на четверг стоили от 86 000 рублей. На пятницу прямые рейсы продавались по 56 000 - 124 000 рублей, с пересадкой — по 30 000 рублей.

▪️Закончились билеты и в Баку на 21 сентября. На четверг билеты продавались по 23 000 – 25 000 рублей. На пятницу самый дешевый прямой рейс - 75 000 рублей, самый дешевый с пересадками — 44 000.

▪️В Алматы 21 сентября можно было улететь за 42 000 прямым рейсом и за 25 000 — с пересадками. Примерно столько же стоили билеты на пятницу. На четверг билетов не было.

▪️На прямом рейсе в Бишкек 21 сентября можно было добраться за 58 000 рублей, с пересадками — от 20 000 рублей.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 12:07

Hotab, juristkostya
У вас якісь абстрактні міркування.
Давайте конкретне питання:
ХТО ДАВ НАКАЗ НА ВІДСТРУП? Конкретно хто?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 12:12

Патріотизм зашкалює))

Петиція проти мобілізації в рф набрала за кілька годин понад 86 тисяч підписів.
https://www.change.org/p/%D0%BF%D1%80%D ... 0%B8%D0%B8
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 12:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:У вас якісь абстрактні міркування.
Давайте конкретне питання:
ХТО ДАВ НАКАЗ НА ВІДСТРУП? Конкретно хто?

Думаю, що наказ давали на місці. Можливо навіть на рівні комбатів, кожен з яких "враховував оперативну обстановку і відступ сусідніх підрозділів".
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 12:22

  Andrey2512 написав:Не, Путин "молодец" конечно, обьявить мобилизацию к зиме... Это они на весну готовятся?)

Думаю це наслідок поїздки в Самарканд.
В Самарканді його просто опустили. Буквально усі спізнились на зустріч з ним, і путін чекав на президента нещасної Киргизії!
Тому відразу 2 "ескалації" - референдум і мобілізація і + "репресивні закони".
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 12:24

  detroytred написав:
  antey1969 написав:Жду выступления наших основных спикеров.
Пока полная тишина.
Похоже, идут срочные консультации со Штатами и Европой.

Зеленський та Подоляк вже прореагували.
https://m.gazeta.ua/articles/politics/_ ... rf/1112106

https://m.youtube.com/watch?v=byjSxXDMphM

Это все белый шум.
Пол дня прошло, внятной четкой реакции пока не вижу ни у нас, ни на Западе.
Причитания "признак слабости" воспринимаю как пустопорожние высказывания.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 12:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Думаю це наслідок поїздки в Самарканд.
В Самарканді його просто опустили. Буквально усі спізнились на зустріч з ним, і путін чекав на президента нещасної Киргизії!
Тому відразу 2 "ескалації" - референдум і мобілізація і + "репресивні закони".

Можливо. Але також це може бути підігнано під поїздку Лаврова в Нью-Йорк. Така собі ескалація перед переговорами.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 12:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  antey1969 написав:Пол дня прошло, внятной четкой реакции пока не вижу ни у нас, ни на Западе.
Причитания "признак слабости" воспринимаю как пустопорожние высказывания.

А яка має бути реакція? В нас мобілізація триває. Заходу поки що мобілізацію проводити нема сенсу.
Нові санкції і поставки зброї - цього швидко не буде. В них там своя програма, з планами і строками. Не думаю, що них сильно повпливає фінт Кремля.
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 12:37

  andrijk777 написав:Hotab, juristkostya
У вас якісь абстрактні міркування.
Давайте конкретне питання:
ХТО ДАВ НАКАЗ НА ВІДСТРУП? Конкретно хто?

Ясно, що та особа, яка керує УСІМ вторгненням. Хто це? Може Герасим, може шойгу, а може й *уйло. Ви знаєте точно, хто у них там приймає остаточні рішення? Я - ні. Але точно таке рішення було прийнято найвищим керівництвом "операцією". (звичайно що на основі рекомендації від командуючого тим округом, який там стояв. Який повідомив, що оборону там не втримати і буде катастрофа).
Знаючи пострадянську модель управління армією(яка є у вермахті), то може і *уйло там всім управляє. Але ж він верховний. Він може нікому не довіряти і керувати операцією.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 21 вер, 2022 12:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 12:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fler написав:Петиція проти мобілізації в рф набрала за кілька годин понад 86 тисяч підписів.
https://www.change.org/p/%D0%BF%D1%80%D ... 0%B8%D0%B8
Петиції, рф - ото ржака
Faceless
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