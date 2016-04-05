Зазвичай в книжках так описано про Другу Світову, мають бути маскувальні халати.
Коли випав сніг, вдіваєш білий халат і зливаєшся з місцевістю.
Для повсякдення білий не підходить, дуже швидко стає сірим та не виконує роль камуфляжу.
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Додано: Сер 21 вер, 2022 12:44
Зазвичай в книжках так описано про Другу Світову, мають бути маскувальні халати.
Коли випав сніг, вдіваєш білий халат і зливаєшся з місцевістю.
Для повсякдення білий не підходить, дуже швидко стає сірим та не виконує роль камуфляжу.
Додано: Сер 21 вер, 2022 12:56
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Это очень искажённое представление.
Прекрасно помню, как ещё в начале мая здесь на форуме радовались наступлению от Харькова на север. Мол, завтра выйдем на границу. Я тогда имел неосторожность написать, что если некая разведгруппа добежала до пограничного столба и сфоткалась, это ещё не повод для радости. Так на меня тогда чуть ли не в СБУ настучать грозились за зраду
Однако, жизнь показала, что оборона там была вполне адекватная - на границу мы тогда так и не вышли, и с мая по начало сентября реального продвижения на север не было.
Абсолютно та же история была на купянском направлении - начиная с того же мая периодически пытались перерезать снабжение Купянск-Изюм, но каждый раз откатывались.
Так что, оборона росс войск в Харьковской области была вполне адекватной. И четыре месяца они не наступали, а именно сидели в обороне на стационарных позициях. Только радикально нарастив силы, мы смогли переломить сценарий.
Додано: Сер 21 вер, 2022 12:58
Я не даю жодного шансу що таке рішення міг прийняти Герасим чи Шойгу без погодження з пу. Це не якесь рядове рішення. Це дуже важливе і ключове рішення.
Отже рішення міг прийняти тільки пу.
Але тут виникає декілька "висновків":
1. пу якось дуже легко віддає територію.
2. пу в курсі ситуації на фронті(що все погано). Адже щоб прийняти таке рішення, потрібно мати реальні дані що ситуація плачевна.
3. наслідок п.2: пу чомусь не передбачив такої ситуації. Знаючи що все погано, можна було щось зробити наперед.
"Висновки" не дуже правдоподібні по-моєму.
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Тому повторюсь - я вважаю таку версію(що був офіційний наказ) невірною.
Думаю була реальна паніка і був неофіційний наказ(саботаж) генералів що треба звалювати. Тільки не приймайте слово "наказ" буквально. Це могли бути просто натяки, які підлеглі прекрасно зрозуміли. Саме тому втекли біль-менш вчасно, людей зберегли, зате техніку полишали. А путіну вже доложили постфактум що фронт посипався.
Додано: Сер 21 вер, 2022 13:03
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ну и чем это отличается от моей версии "решение исходило не из политической, а из военной логики" ? ))))))
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