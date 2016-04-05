RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2291229222932294
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 12:44

  detroytred написав:Через скільки годин вона стане у Вас темно сірою або й овсім чорною від мастил, диму і т.д.?))


Зазвичай в книжках так описано про Другу Світову, мають бути маскувальні халати.
Коли випав сніг, вдіваєш білий халат і зливаєшся з місцевістю.
Для повсякдення білий не підходить, дуже швидко стає сірим та не виконує роль камуфляжу.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2092
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2367 раз.
Подякували: 313 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 12:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Якщо коротко, оборона в Харківській області взагалі не була організована вермахтом. Вони ж тільки наступали.

Это очень искажённое представление.
Прекрасно помню, как ещё в начале мая здесь на форуме радовались наступлению от Харькова на север. Мол, завтра выйдем на границу. Я тогда имел неосторожность написать, что если некая разведгруппа добежала до пограничного столба и сфоткалась, это ещё не повод для радости. Так на меня тогда чуть ли не в СБУ настучать грозились за зраду :-)
Однако, жизнь показала, что оборона там была вполне адекватная - на границу мы тогда так и не вышли, и с мая по начало сентября реального продвижения на север не было.

Абсолютно та же история была на купянском направлении - начиная с того же мая периодически пытались перерезать снабжение Купянск-Изюм, но каждый раз откатывались.

Так что, оборона росс войск в Харьковской области была вполне адекватной. И четыре месяца они не наступали, а именно сидели в обороне на стационарных позициях. Только радикально нарастив силы, мы смогли переломить сценарий.
juristkostya
 
Повідомлень: 4974
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 12:58

  Hotab написав:
  andrijk777 написав:Hotab, juristkostya
У вас якісь абстрактні міркування.
Давайте конкретне питання:
ХТО ДАВ НАКАЗ НА ВІДСТРУП? Конкретно хто?

Ясно, що та особа, яка керує УСІМ вторгненням. Хто це? Може Герасим, може шойгу, а може й *уйло. Ви знаєте точно, хто у них там приймає остаточні рішення? Я - ні. Але точно таке рішення було прийнято найвищим керівництвом "операцією". (звичайно що на основі рекомендації від командуючого тим округом, який там стояв. Який повідомив, що оборону там не втримати і буде катастрофа).
Знаючи пострадянську модель управління армією(яка є у вермахті), то може і *уйло там всім управляє. Але ж він верховний. Він може нікому не довіряти і керувати операцією.

Я не даю жодного шансу що таке рішення міг прийняти Герасим чи Шойгу без погодження з пу. Це не якесь рядове рішення. Це дуже важливе і ключове рішення.
Отже рішення міг прийняти тільки пу.
Але тут виникає декілька "висновків":
1. пу якось дуже легко віддає територію.
2. пу в курсі ситуації на фронті(що все погано). Адже щоб прийняти таке рішення, потрібно мати реальні дані що ситуація плачевна.
3. наслідок п.2: пу чомусь не передбачив такої ситуації. Знаючи що все погано, можна було щось зробити наперед.
"Висновки" не дуже правдоподібні по-моєму.
------------------
Тому повторюсь - я вважаю таку версію(що був офіційний наказ) невірною.
Думаю була реальна паніка і був неофіційний наказ(саботаж) генералів що треба звалювати. Тільки не приймайте слово "наказ" буквально. Це могли бути просто натяки, які підлеглі прекрасно зрозуміли. Саме тому втекли біль-менш вчасно, людей зберегли, зате техніку полишали. А путіну вже доложили постфактум що фронт посипався.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4112
З нами з: 11.11.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 13:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Думаю була реальна паніка і був неофіційний наказ(саботаж) генералів що треба звалювати. Саме тому втекли біль-менш вчасно, людей зберегли, зате техніку полишали. А путіну вже доложили постфактум що фронт посипався.
ну и чем это отличается от моей версии "решение исходило не из политической, а из военной логики" ? :-)))))))
juristkostya
 
Повідомлень: 4974
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
  #<1 ... 2291229222932294
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: juristkostya і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 103930
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 465532
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3863
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (1593)
21.09.2022 13:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.