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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2292229322942295>
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 12:44

  detroytred написав:Через скільки годин вона стане у Вас темно сірою або й овсім чорною від мастил, диму і т.д.?))


Зазвичай в книжках так описано про Другу Світову, мають бути маскувальні халати.
Коли випав сніг, вдіваєш білий халат і зливаєшся з місцевістю.
Для повсякдення білий не підходить, дуже швидко стає сірим та не виконує роль камуфляжу.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 12:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Якщо коротко, оборона в Харківській області взагалі не була організована вермахтом. Вони ж тільки наступали.

Это очень искажённое представление.
Прекрасно помню, как ещё в начале мая здесь на форуме радовались наступлению от Харькова на север. Мол, завтра выйдем на границу. Я тогда имел неосторожность написать, что если некая разведгруппа добежала до пограничного столба и сфоткалась, это ещё не повод для радости. Так на меня тогда чуть ли не в СБУ настучать грозились за зраду :-)
Однако, жизнь показала, что оборона там была вполне адекватная - на границу мы тогда так и не вышли, и с мая по начало сентября реального продвижения на север не было.

Абсолютно та же история была на купянском направлении - начиная с того же мая периодически пытались перерезать снабжение Купянск-Изюм, но каждый раз откатывались.

Так что, оборона росс войск в Харьковской области была вполне адекватной. И четыре месяца они не наступали, а именно сидели в обороне на стационарных позициях. Только радикально нарастив силы, мы смогли переломить сценарий.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 12:58

  Hotab написав:
  andrijk777 написав:Hotab, juristkostya
У вас якісь абстрактні міркування.
Давайте конкретне питання:
ХТО ДАВ НАКАЗ НА ВІДСТРУП? Конкретно хто?

Ясно, що та особа, яка керує УСІМ вторгненням. Хто це? Може Герасим, може шойгу, а може й *уйло. Ви знаєте точно, хто у них там приймає остаточні рішення? Я - ні. Але точно таке рішення було прийнято найвищим керівництвом "операцією". (звичайно що на основі рекомендації від командуючого тим округом, який там стояв. Який повідомив, що оборону там не втримати і буде катастрофа).
Знаючи пострадянську модель управління армією(яка є у вермахті), то може і *уйло там всім управляє. Але ж він верховний. Він може нікому не довіряти і керувати операцією.

Я не даю жодного шансу що таке рішення міг прийняти Герасим чи Шойгу без погодження з пу. Це не якесь рядове рішення. Це дуже важливе і ключове рішення.
Отже рішення міг прийняти тільки пу.
Але тут виникає декілька "висновків":
1. пу якось дуже легко віддає територію.
2. пу в курсі ситуації на фронті(що все погано). Адже щоб прийняти таке рішення, потрібно мати реальні дані що ситуація плачевна.
3. наслідок п.2: пу чомусь не передбачив такої ситуації. Знаючи що все погано, можна було щось зробити наперед.
"Висновки" не дуже правдоподібні по-моєму.
------------------
Тому повторюсь - я вважаю таку версію(що був офіційний наказ) невірною.
Думаю була реальна паніка і був неофіційний наказ(саботаж) генералів що треба звалювати. Тільки не приймайте слово "наказ" буквально. Це могли бути просто натяки, які підлеглі прекрасно зрозуміли. Саме тому втекли біль-менш вчасно, людей зберегли, зате техніку полишали. А путіну вже доложили постфактум що фронт посипався.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 13:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Думаю була реальна паніка і був неофіційний наказ(саботаж) генералів що треба звалювати. Саме тому втекли біль-менш вчасно, людей зберегли, зате техніку полишали. А путіну вже доложили постфактум що фронт посипався.
ну и чем это отличается от моей версии "решение исходило не из политической, а из военной логики" ? :-)))))))
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 13:46

  andrijk777 написав:
  Andrey2512 написав:Не, Путин "молодец" конечно, обьявить мобилизацию к зиме... Это они на весну готовятся?)

Думаю це наслідок поїздки в Самарканд.
В Самарканді його просто опустили. Буквально усі спізнились на зустріч з ним, і путін чекав на президента нещасної Киргизії!
Тому відразу 2 "ескалації" - референдум і мобілізація і + "репресивні закони".

Йому найважливіше було домовитися із Сі. І це йому, на мою думку, вдалося.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 13:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:Прекрасно помню, как ещё в начале мая здесь на форуме радовались наступлению от Харькова на север. Мол, завтра выйдем на границу

С тих пір на багатьох ділянках було відведено боєздатні підрозділи (на користь Херсонщини і донецького т.н.плацдаому) а замість них поставлені мобіки з потєшних республік.
  juristkostya написав:Так что, оборона росс войск в Харьковской области была вполне адекватной.

Х-перти кажуть, що дуже жиденька в кінці літа вона була саме в районі Балаклеї-Купянська. Резерви далеко. Весь кулак біля Ізюму, а в районі купянська не було чим латати діри, коли прорвали. Тому ми і бачили ці гасіння пожежі за допомогою Ми-26.
Там були серйозні шанси оточити всю велику армію в районі Ізюму. Вона потужна, швидко б не задалась. Але без постачання рано чи пізно це був би міні-Сталінград.
Втративши таке велике угрупування, була б велика діра в обороні , і відкритий шлях на Луганщину.
Рішення швидко тікати - було єдино вірним. Я впевнений, що це не були самостійні рішення. Ніхто б на місці не прийняв на себе таку сміливість. Радянські і пострадянські командири бояться таке вирішувати.

Наші воєначальники теж очікували важку битву на знищення ізюмського угрупування. Тому теж були здивовані такою втечею.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 13:54

  Starikan написав:
  andrijk777 написав:
  Andrey2512 написав:Не, Путин "молодец" конечно, обьявить мобилизацию к зиме... Это они на весну готовятся?)

Думаю це наслідок поїздки в Самарканд.
В Самарканді його просто опустили. Буквально усі спізнились на зустріч з ним, і путін чекав на президента нещасної Киргизії!
Тому відразу 2 "ескалації" - референдум і мобілізація і + "репресивні закони".

Йому найважливіше було домовитися із Сі. І це йому, на мою думку, вдалося.

А з чого такі висновки?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 14:13

  juristkostya написав:
  Hotab написав:Афганський сценарій "піджали хвіст і гордо втікли" Україну влаштує.
польша в 1920-м, вероятно, думала так же.
Однако ж, потом был 39-й, потом 45-й, потом 80-й...
Короче, не надо иллюзий.
Дурень думкою багатіє....
Після 80-го..був 91....Сьогодні 2022
І де тепер педерація а де Польща?
І хто виходить виграв а хто програв - по факту?
чи юристи і факти - це несумісні поняття?
Особливо коли ці юристи думають москальською замість Державної.
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 14:41

Русня активно протестує проти мобілізації:
В Хабаровске на акцию против мобилизации вышли 12 человек
На площади в центре Якутска собралось несколько человек.
В Иркутске на площади у дворца спорта "Труд" собралось около 60 человек, но полицейские и сотрудники ОМОНа "разогнали практически всех, кто был".
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 14:44

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