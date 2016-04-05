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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 21 вер, 2022 14:47
sashaqbl написав:
Русня активно
протестує проти мобілізації:
12 человек
несколько человек.
собралось около 60 человек
вы серьезно?
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Додано: Сер 21 вер, 2022 14:49
sequence написав:
вы серьезно?
сарказм
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Додано: Сер 21 вер, 2022 14:53
andrijk777 написав: Starikan написав:
Йому найважливіше було домовитися із Сі. І це йому, на мою думку, вдалося.
А з чого такі висновки?
Тому що ескалація та чергові погрози ЯЗ.
У свою чергу, Китай застеріг США від "нової холодної війни".
Десь читав, що Патрушев літав до Китаю.
Востаннє редагувалось Starikan
в Сер 21 вер, 2022 16:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 21 вер, 2022 14:54
sashaqbl написав: sequence написав:
вы серьезно?
сарказм
слава богу. Читаешь наши форумы - "мясо, покрошим, семена в кармане".
Читаешь телегу тех кто на войне, типа 93 или 35 бригады, особого оптимизма, мягко говоря
, не видно.
Диванные воины всегда и всюду сильнее
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sequence
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Додано: Сер 21 вер, 2022 14:56
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Xenon
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Додано: Сер 21 вер, 2022 15:01
sequence написав:
слава богу. Читаешь наши форумы - "мясо, покрошим, семена в кармане".
Мобілізація - це в будь-якому разі херово. Це продовження війни, зростання кількості загиблих.
З іншого боку - мені здається, що вони троха припіздалися з мобілізацією. Втрати в техніці і кадрах сильно усладнять підготовку мобілізованих і знизять ефективність їх застосування.
Тому якщо в квітні чи травні мобілізація була б для нас чи не смертельною, то зараз це просто затягування війни. ІМХО...
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Додано: Сер 21 вер, 2022 15:02
Востаннє редагувалось Schmit
в Сер 21 вер, 2022 15:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 21 вер, 2022 15:09
Самара,вчера, обратите внимание на технику )
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Xenon
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Додано: Сер 21 вер, 2022 15:27
Xenon написав:
Самара,вчера, обратите внимание на технику )
Я служил в 90-х. У нас были такие кразы-топливозаправщики на хранении. Кабины у них деревянные. Они тогда уже не ездили
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whois2010
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Додано: Сер 21 вер, 2022 15:36
whois2010 написав: Xenon написав:
Самара,вчера, обратите внимание на технику )
Я служил в 90-х. У нас были такие кразы-топливозаправщики на хранении. Кабины у них деревянные. Они тогда уже не ездили
Настав час москалям відновлювати кінноту.
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