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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2293229422952296>
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 14:47

  sashaqbl написав:Русня активно протестує проти мобілізації:
12 человек
несколько человек.
собралось около 60 человек

вы серьезно?
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 14:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sequence написав:вы серьезно?
сарказм
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 14:53

  andrijk777 написав:
  Starikan написав:Йому найважливіше було домовитися із Сі. І це йому, на мою думку, вдалося.
А з чого такі висновки?

Тому що ескалація та чергові погрози ЯЗ.
У свою чергу, Китай застеріг США від "нової холодної війни".
Десь читав, що Патрушев літав до Китаю.
Востаннє редагувалось Starikan в Сер 21 вер, 2022 16:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 14:54

  sashaqbl написав:
  sequence написав:вы серьезно?
сарказм

слава богу. Читаешь наши форумы - "мясо, покрошим, семена в кармане".
Читаешь телегу тех кто на войне, типа 93 или 35 бригады, особого оптимизма, мягко говоря, не видно.
Диванные воины всегда и всюду сильнее
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 14:56

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Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 15:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sequence написав:слава богу. Читаешь наши форумы - "мясо, покрошим, семена в кармане".

Мобілізація - це в будь-якому разі херово. Це продовження війни, зростання кількості загиблих.
З іншого боку - мені здається, що вони троха припіздалися з мобілізацією. Втрати в техніці і кадрах сильно усладнять підготовку мобілізованих і знизять ефективність їх застосування.
Тому якщо в квітні чи травні мобілізація була б для нас чи не смертельною, то зараз це просто затягування війни. ІМХО...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 15:02

Востаннє редагувалось Schmit в Сер 21 вер, 2022 15:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 15:09

Самара,вчера, обратите внимание на технику )

Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 15:27

  Xenon написав:Самара,вчера, обратите внимание на технику )


Я служил в 90-х. У нас были такие кразы-топливозаправщики на хранении. Кабины у них деревянные. Они тогда уже не ездили
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 15:36

  whois2010 написав:
  Xenon написав:Самара,вчера, обратите внимание на технику )


Я служил в 90-х. У нас были такие кразы-топливозаправщики на хранении. Кабины у них деревянные. Они тогда уже не ездили

Настав час москалям відновлювати кінноту.
Schmit
 
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