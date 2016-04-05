Hotab написав:Афганський сценарій "піджали хвіст і гордо втікли" Україну влаштує.
польша в 1920-м, вероятно, думала так же. Однако ж, потом был 39-й, потом 45-й, потом 80-й... Короче, не надо иллюзий.
Дурень думкою багатіє.... Після 80-го..був 91....Сьогодні 2022 І де тепер педерація а де Польща? І хто виходить виграв а хто програв - по факту? чи юристи і факти - це несумісні поняття? Особливо коли ці юристи думають москальською замість Державної.
Давайте усваивать материал последовательно. Вы уже разобрались с видами единого налога в нашей стране? Нет? Как разберётесь, я проверю, а уж затем объясню историческую аналогию с Польшей.
вообще некорректное сравнение. РИ никогда не ставила целью уничтожение японского государства и нации. Наша победа, к сожалению, не заключается в том, чтобы захватить половину острова где-то на краю географии.
Це для вас край географії, а для них корея це як для нас крим
А нищити японців в москалів кишка тонка. Зараз там населення не менше ніж в московії...
вообще некорректное сравнение. РИ никогда не ставила целью уничтожение японского государства и нации. Наша победа, к сожалению, не заключается в том, чтобы захватить половину острова где-то на краю географии.
Це для вас край географії, а для них корея це як для нас крим
А нищити японців в москалів кишка тонка. Зараз там населення не менше ніж в московії...
вы не поняли. Дело не в балансе военной силы. Дело в цене победы/поражения.
juristkostya написав:Ну, сами подумайте: победить РФ чисто военным путём исключительно сложно (по сути, никому в истории ещё не удавалось), а вот с опорой на их внутренние распри - уже достаточно реально.
Єдина держава яка має повне(історичне,Боже) право на перемогу ерефії це Україна! Всі великі війни проти росії були розпочаті іншими державами,
В обидві світові війни московія влізла добровольно
juristkostya написав:Ну, сами подумайте: победить РФ чисто военным путём исключительно сложно (по сути, никому в истории ещё не удавалось), а вот с опорой на их внутренние распри - уже достаточно реально.
Победить рф военным путем - это значит дойти до москвы. такую цель и задачу никто не ставит. (ни мы ни запад) цель - выбить их с нашей земли, + смена режима там; + полное перевооружение нашей армии, а далее уже блоки, союзы нато или чтото еще
sequence написав:слава богу. Читаешь наши форумы - "мясо, покрошим, семена в кармане".
Мобілізація - це в будь-якому разі херово. Це продовження війни, зростання кількості загиблих. З іншого боку - мені здається, що вони троха припіздалися з мобілізацією. Втрати в техніці і кадрах сильно усладнять підготовку мобілізованих і знизять ефективність їх застосування. Тому якщо в квітні чи травні мобілізація була б для нас чи не смертельною, то зараз це просто затягування війни. ІМХО...
Вони не трохи, вони сильно спізнились. І в квітні люди б ще думали - йти/не йти. Зараз всі москалі добре розуміють - усіма способами не йти.
Щоб відбити невеликий клаптик землі, заплатили своїми життями восьмеро бійців із нашої роти. Четверо були із Закарпаття, двоє з Київщини, по одному з Дніпропетровщини й Хмельниччини. Наймолодшому, Роману, було 24, найстаршому (його теж звали Роман) – 59.
Я розумію, що втрати на війні, особливо під час штурмів, неминучі, але все одно це дуже боляче. Тому коли заходжу в соцмережі й бачу дописи "лідерів думок" про наш наступ, що "скоро буде весело", "поїмо кавунів" і таке інше, мені стає дуже гірко. Бо насправді це зовсім не весело і зовсім не до кавунів.