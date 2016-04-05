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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 21 вер, 2022 15:46
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Niro
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Додано: Сер 21 вер, 2022 16:14
juristkostya написав:
вообще некорректное сравнение. РИ никогда не ставила целью уничтожение японского государства и нации. Наша победа, к сожалению, не заключается в том, чтобы захватить половину острова где-то на краю географии.
Це для вас край географії, а для них корея це як для нас крим
А нищити японців в москалів кишка тонка. Зараз там населення не менше ніж в московії...
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sergey_sryvkin
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Додано: Сер 21 вер, 2022 16:16
sergey_sryvkin написав: juristkostya написав:
вообще некорректное сравнение. РИ никогда не ставила целью уничтожение японского государства и нации. Наша победа, к сожалению, не заключается в том, чтобы захватить половину острова где-то на краю географии.
Це для вас край географії, а для них корея це як для нас крим
А нищити японців в москалів кишка тонка. Зараз там населення не менше ніж в московії...
вы не поняли. Дело не в балансе военной силы. Дело в цене победы/поражения.
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juristkostya
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Додано: Сер 21 вер, 2022 16:23
AlexMotel написав: juristkostya написав:
Ну, сами подумайте: победить РФ чисто военным путём исключительно сложно (по сути, никому в истории ещё не удавалось), а вот с опорой на их внутренние распри - уже достаточно реально.
Єдина держава яка має повне(історичне,Боже) право на перемогу ерефії це Україна!
Всі великі війни проти росії були розпочаті іншими державами,
В обидві світові війни московія влізла добровольно
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sergey_sryvkin
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Додано: Сер 21 вер, 2022 16:24
juristkostya написав:
Ну, сами подумайте: победить РФ чисто военным путём исключительно сложно (по сути, никому в истории ещё не удавалось), а вот с опорой на их внутренние распри - уже достаточно реально.
Победить рф военным путем - это значит дойти до москвы.
такую цель и задачу никто не ставит. (ни мы ни запад)
цель - выбить их с нашей земли, + смена режима там;
+ полное перевооружение нашей армии, а далее уже блоки, союзы нато или чтото еще
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Xenon
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Додано: Сер 21 вер, 2022 16:31
Xenon написав:
цель - выбить их с нашей земли, + смена режима там;
именно это я и написал.
Но тут надо понимать, что для смены режима обязательным условием являются внутренние силы.
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juristkostya
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Додано: Сер 21 вер, 2022 16:33
Starikan написав: andrijk777 написав: Starikan написав:
Йому найважливіше було домовитися із Сі. І це йому, на мою думку, вдалося.
А з чого такі висновки?
Тому що ескалація та чергові погрози ЯЗ.
У свою чергу, Китай застеріг США від "нової холодної війни".
Десь читав, що Патрушев літав до Китаю.
А до чого тут Китай?
Яка взагалі роль Китаю в цій війні. По-моєму мінімальна.
*І як ви взагалі уявляєте собі "путін домовився з Сі"? Про що він взагалі міг домовитись?
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andrijk777
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Додано: Сер 21 вер, 2022 16:36
sashaqbl написав: sequence написав:
слава богу. Читаешь наши форумы - "мясо, покрошим, семена в кармане".
Мобілізація - це в будь-якому разі херово. Це продовження війни, зростання кількості загиблих.
З іншого боку - мені здається, що вони троха припіздалися з мобілізацією. Втрати в техніці і кадрах сильно усладнять підготовку мобілізованих і знизять ефективність їх застосування.
Тому якщо в квітні чи травні мобілізація була б для нас чи не смертельною, то зараз це просто затягування війни. ІМХО...
Вони не трохи, вони сильно спізнились.
І в квітні люди б ще думали - йти/не йти. Зараз всі москалі добре розуміють - усіма способами не йти.
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Додано: Сер 21 вер, 2022 16:43
Востаннє редагувалось jump
в Сер 21 вер, 2022 17:43, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 21 вер, 2022 17:00
budivelnik написав:
Дурень думкою багатіє....
Я зачекався на ваші відповіді тут>>>
Заходьте сюди думкою багатіти))viewtopic.php?p=5487487#p5487487
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