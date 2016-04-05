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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 22942295229622972298>
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 15:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Niro
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 16:14

  juristkostya написав:
  lapay написав:
  juristkostya написав:Ну, сами подумайте: победить РФ чисто военным путём исключительно сложно (по сути, никому в истории ещё не удавалось)

Можем повторить 16+ https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0% ... Shunga.jpg

вообще некорректное сравнение. РИ никогда не ставила целью уничтожение японского государства и нации. Наша победа, к сожалению, не заключается в том, чтобы захватить половину острова где-то на краю географии.

Це для вас край географії, а для них корея це як для нас крим :)

А нищити японців в москалів кишка тонка. Зараз там населення не менше ніж в московії...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 16:16

  sergey_sryvkin написав:
  juristkostya написав:
  lapay написав:Можем повторить 16+ https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0% ... Shunga.jpg

вообще некорректное сравнение. РИ никогда не ставила целью уничтожение японского государства и нации. Наша победа, к сожалению, не заключается в том, чтобы захватить половину острова где-то на краю географии.

Це для вас край географії, а для них корея це як для нас крим :)

А нищити японців в москалів кишка тонка. Зараз там населення не менше ніж в московії...

вы не поняли. Дело не в балансе военной силы. Дело в цене победы/поражения.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 16:23

  AlexMotel написав:
  juristkostya написав:Ну, сами подумайте: победить РФ чисто военным путём исключительно сложно (по сути, никому в истории ещё не удавалось), а вот с опорой на их внутренние распри - уже достаточно реально.

Єдина держава яка має повне(історичне,Боже) право на перемогу ерефії це Україна!
Всі великі війни проти росії були розпочаті іншими державами,

В обидві світові війни московія влізла добровольно
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 16:24

  juristkostya написав:Ну, сами подумайте: победить РФ чисто военным путём исключительно сложно (по сути, никому в истории ещё не удавалось), а вот с опорой на их внутренние распри - уже достаточно реально.

Победить рф военным путем - это значит дойти до москвы.
такую цель и задачу никто не ставит. (ни мы ни запад)
цель - выбить их с нашей земли, + смена режима там;
+ полное перевооружение нашей армии, а далее уже блоки, союзы нато или чтото еще
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 16:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Xenon написав:цель - выбить их с нашей земли, + смена режима там;
именно это я и написал.
Но тут надо понимать, что для смены режима обязательным условием являются внутренние силы.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 16:33

  Starikan написав:
  andrijk777 написав:
  Starikan написав:Йому найважливіше було домовитися із Сі. І це йому, на мою думку, вдалося.
А з чого такі висновки?

Тому що ескалація та чергові погрози ЯЗ.
У свою чергу, Китай застеріг США від "нової холодної війни".
Десь читав, що Патрушев літав до Китаю.

А до чого тут Китай?
Яка взагалі роль Китаю в цій війні. По-моєму мінімальна.
*І як ви взагалі уявляєте собі "путін домовився з Сі"? Про що він взагалі міг домовитись?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 16:36

  sashaqbl написав:
  sequence написав:слава богу. Читаешь наши форумы - "мясо, покрошим, семена в кармане".

Мобілізація - це в будь-якому разі херово. Це продовження війни, зростання кількості загиблих.
З іншого боку - мені здається, що вони троха припіздалися з мобілізацією. Втрати в техніці і кадрах сильно усладнять підготовку мобілізованих і знизять ефективність їх застосування.
Тому якщо в квітні чи травні мобілізація була б для нас чи не смертельною, то зараз це просто затягування війни. ІМХО...

Вони не трохи, вони сильно спізнились.
І в квітні люди б ще думали - йти/не йти. Зараз всі москалі добре розуміють - усіма способами не йти.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 16:43

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Востаннє редагувалось jump в Сер 21 вер, 2022 17:43, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 17:00

А я там "калькулятор розламав")))

  budivelnik написав:Дурень думкою багатіє....

Я зачекався на ваші відповіді тут>>>
Заходьте сюди думкою багатіти))

viewtopic.php?p=5487487#p5487487
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