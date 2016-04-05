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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2295229622972298>
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 17:03

  juristkostya написав:
  budivelnik написав:
  juristkostya написав:польша в 1920-м, вероятно, думала так же.
Однако ж, потом был 39-й, потом 45-й, потом 80-й...
Короче, не надо иллюзий.
Дурень думкою багатіє....
Після 80-го..був 91....Сьогодні 2022
І де тепер педерація а де Польща?
І хто виходить виграв а хто програв - по факту?
чи юристи і факти - це несумісні поняття?
Особливо коли ці юристи думають москальською замість Державної.
Давайте усваивать материал последовательно.
Вы уже разобрались с видами единого налога в нашей стране? Нет? Как разберётесь, я проверю, а уж затем объясню историческую аналогию с Польшей.
1 По податкам, такий неуч в цій сфері як ти буде перевіряти мене після того як заповнить декларацію про 1 млн грн/рік прибутку( не переплутай тільки з доходом)
2 Після виконання п1 - можеш перейти до викривлення історії в якій на твою думку - Польща на сьогодні програла педерації.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 17:06

  budivelnik написав:
  juristkostya написав:]Давайте усваивать материал последовательно.
Вы уже разобрались с видами единого налога в нашей стране? Нет? Как разберётесь, я проверю, а уж затем объясню историческую аналогию с Польшей.
1 По податкам, такий неуч в цій сфері як ти буде перевіряти мене після того як заповнить декларацію про 1 млн грн/рік прибутку( не переплутай тільки з доходом)
2 Після виконання п1 - можеш перейти до викривлення історії в якій на твою думку - Польща на сьогодні програла педерації.

и верно, что я могу возразить знатоку, у которого "если эти два предпринимателя на едином налоге - значит они платят в бюджет одинаковую сумму" :-)))))))))))
Постою в сторонке, послушаю :-)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 17:06

  Успіх написав:
  budivelnik написав:Дурень думкою багатіє....

Я зачекався на ваші відповіді тут>>>
Заходьте сюди думкою багатіти))

viewtopic.php?p=5487487#p5487487
Долярчик - ти примітив, який отримує мою увагу виключно тому що ти на фронті.
В противному разі ти
а - здурі заробив на дві квартири
б - чомусь вирішив що це ЗДУРІ - це чорна полоса твого життя..
в - так і не розумієш , що сьогоднішніх твоїх 100 000 грн/місяць - це твоя вершина і все чим ти зможеш похизуватись через 3 роки - це фраза...
от сижу я з хлопцями в окопі під Херсоном...
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 17:09

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Востаннє редагувалось jump в Сер 21 вер, 2022 17:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 17:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:что я могу возразить знатоку, у которого "если эти два предпринимателя на едином налоге - значит они платят в бюджет одинаковую сумму"
якщо вирвати з контексту на що тобі постійно втикають частину речення - то дійсно ти гуру причипитись до дрібничок
Якщо ж знати все в комплексі..тобто те що флай і Долярчик на єдиному податку 2 групи ( але ти це не помітив в процесі обговорення, бо не було б до чого причепитись) - то моя фраза про однакові платежі вірна на 100%.

То як, будеш і далі патякати про те що
- педерація виграла в Польщі
чи
два платники єдиного податку 2 групу - сплачують різні суми в бюджет?
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 17:13

Русня, шо з обличчям?))

Чому так масово і поспіхом здираєте зі своїх авто і т.д. літеру Z? Чому сьогодні акаунтів з цією літерою стало втричі менше?
Чому авіаквитки з рф закордон вже проблемно знайти дешевше ніж за 1 млн рублів? Куди всі терміново їдуть?
Чому в соцмережах ті, хто вчора хотіли "мочить хохлов", сьогодні лають пуйла? Адже він надав можливості для здійснення вашого бажання. Чому ви йому не дякуєте та не шикуєтесь стройними рядами до військоматів?
ПС. Дивлюся меми на русняву мобілізацію, стільки дотепних шедеврів, вони зробили мій день.
Напр., тут https://t.me/vanek_nikolaev/6709
fler
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 17:20

  budivelnik написав:тобто те що флай і Долярчик на єдиному податку 2 групи

в контексте обсуждения ни Долярчик, ни Флай не указывали, на какой они системе.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 17:23

  juristkostya написав:
  budivelnik написав:тобто те що флай і Долярчик на єдиному податку 2 групи

в контексте обсуждения ни Долярчик, ни Флай не указывали, на какой они системе.

Я - сплачував ЄП і ЄСВ
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 17:24

  andrijk777 написав:
  sashaqbl написав:
  sequence написав:слава богу. Читаешь наши форумы - "мясо, покрошим, семена в кармане".

Мобілізація - це в будь-якому разі херово. Це продовження війни, зростання кількості загиблих.
З іншого боку - мені здається, що вони троха припіздалися з мобілізацією. Втрати в техніці і кадрах сильно усладнять підготовку мобілізованих і знизять ефективність їх застосування.
Тому якщо в квітні чи травні мобілізація була б для нас чи не смертельною, то зараз це просто затягування війни. ІМХО...

Вони не трохи, вони сильно спізнились.
І в квітні люди б ще думали - йти/не йти. Зараз всі москалі добре розуміють - усіма способами не йти.

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detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 17:30

  juristkostya написав:
  budivelnik написав:тобто те що флай і Долярчик на єдиному податку 2 групи
в контексте обсуждения ни Долярчик, ни Флай не указывали, на какой они системе.
А мені не треба щоб вони прямо вказували
В долярчика наймані - значить на першій групі бути не може, юрособам послуг не надає - значить на 3 і далі також
флай якось писав що він програмує на когось - отже він на другій
Те що такий бовдур як ти чіпляється тільки до того що побачив на останній сторінці а не пробує вивчити питання - якраз і підтверджує що з тебе юрист як з мене балерина.
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  #<1 ... 2295229622972298>
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