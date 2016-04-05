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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 21 вер, 2022 17:37
andrijk777 написав:
Вони не трохи, вони сильно спізнились.
І в квітні люди б ще думали - йти/не йти. Зараз всі москалі добре розуміють - усіма способами не йти.
Та людей особливо і не питатимуть. Бунтувати вони не особливо то й уміють. Хіба вже сильно припече.
+ основний плюс з мобілізації - контрактники не зможуть відмовлятися воювати.
Тому скоріш за все нахапають трохи мобіків, порозпихують по базам, а всіх контрактників пошлють сюди. Але зараз це вже не так страшно, як у березні-квітні.
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Додано: Сер 21 вер, 2022 17:40
sashaqbl написав: andrijk777 написав:
Вони не трохи, вони сильно спізнились.
І в квітні люди б ще думали - йти/не йти. Зараз всі москалі добре розуміють - усіма способами не йти.
Та людей особливо і не питатимуть. Бунтувати вони не особливо то й уміють. Хіба вже сильно припече.
+ основний плюс з мобілізації - контрактники не зможуть відмовлятися воювати.
Тому скоріш за все нахапають трохи мобіків, порозпихують по базам, а всіх контрактників пошлють сюди. Але зараз це вже не так страшно, як у березні-квітні.
+ періодичну тут зявляється ниття що союзники дають чи то мало чи то не так....
Так от
в педераційників змінились плани і вони вирішили підкинути на фронт +300000 гарматного мяса..
тоді й у союзників зміняться плани і вони замість через рік...поставлять через місяць екскадрилью Ф16 чи сотню/другу Абрамсів....
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Додано: Сер 21 вер, 2022 17:43
Хтось вникав в тонкощі рашиської могилізації? Те, що тепер можуть насильно призвати - зрозуміло. Але чи з'явились підстави насильно загнати на війну? Це ж наче окремий контракт і окрема згода, ні?
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Додано: Сер 21 вер, 2022 17:45
Hotab
З того що я виникав - то мобілізацію підготували вчорашніми законами про тюрьму за уникнення від мобілізації
а право послати воювати - підкріпили пунктом про те що мобілізованим будуть платити так само як найманцям( до 300 000 рублів в місяць)
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Додано: Сер 21 вер, 2022 17:50
Hotab написав:
Хтось вникав в тонкощі рашиської могилізації? Те, що тепер можуть насильно призвати - зрозуміло. Але чи з'явились підстави насильно загнати на війну? Це ж наче окремий контракт і окрема згода, ні?
З мобілізацією безпосередньо це не повязано, але вчорашні зміни до кримінального кодексу включили кримінальні відповідальність за "відмову військовослужбовців брати участь в бойових діях"
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sashaqbl
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Додано: Сер 21 вер, 2022 17:59
Hotab написав:
Хтось вникав в тонкощі рашиської могилізації? Те, що тепер можуть насильно призвати - зрозуміло. Але чи з'явились підстави насильно загнати на війну? Це ж наче окремий контракт і окрема згода, ні?
Кто их там спрашивать будет.
Вроде бы как загоняют их на полугодичный контракт для начала, обещают полные выплаты, а в случае чего... деревянную ногу, попугая матершинника и черную метку или сосновый макинтош по размеру на выбор.
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Додано: Сер 21 вер, 2022 18:26
juristkostya написав:
и верно, что я могу возразить знатоку, у которого "если эти два предпринимателя на едином налоге - значит они платят в бюджет одинаковую сумму"
))))))))))
Постою в сторонке, послушаю
честно говоря вы уже подзаколебали этим налогом. может в личке поговорите?
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Додано: Сер 21 вер, 2022 18:27
Hotab написав:
Хтось вникав в тонкощі рашиської могилізації? Те, що тепер можуть насильно призвати - зрозуміло. Але чи з'явились підстави насильно загнати на війну? Це ж наче окремий контракт і окрема згода, ні?
Отмечается, что призванные на службу по мобилизации будут иметь статус военнослужащих-контрактников, а также аналогичный уровень денежного содержания. Контракты о прохождении военной службы будут действовать до окончания периода частичной мобилизации.
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andrijk777
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