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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2297229822992300>
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 18:50

  Hotab написав:Хтось вникав в тонкощі рашиської могилізації? Те, що тепер можуть насильно призвати - зрозуміло. Але чи з'явились підстави насильно загнати на війну? Це ж наче окремий контракт і окрема згода, ні?


росіяни поки самі не спроможні розтлумачити всі пункти закону (7й пункт в публічному законі ДПС)

майл накі намагався пояснити що 300к які озвучив Шойгу -це потреби армії на сьогодні

тобто загальну кількість буде вирішувати МО рф

prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 18:51

Єподаток - 20% =1300 грн в місяць
Соціальний внесок- 22%=1430 до 01-10 , з 01-10 - 1474 грн/місяць
По всій території України.

Податковим кодексом України для платників податків 1 та 2 групи встановлено максимальні ставки єдиного податку. Разом з тим, місцевою радою/радою об’єднаної територіальної громади ставки можуть бути встановленими і в меншому розмірі.
ROLF
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 18:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ROLF написав:Разом з тим, місцевою радою/радою об’єднаної територіальної громади ставки можуть бути встановленими і в меншому розмірі.
Це правило не діє для нормально розвинутих територій якими є Львів( місце праці Долярчика) чи Київська область( місце праці флая)
Я навіть не знаю чи є в якихось карпатських хуторах де селищна рада прийняла закон про зменшення єдиного податку( при чому це стосується тільки єдиного податку, соціальний внесок змінити не можна)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 18:59

  budivelnik написав:Що і треба було довести
Цікаво москалі всі такі примітивні?
Їм так важко відкрити Закон України про Єдиний податок 2 групи?
Так як ти замінив тут зрадіо і підспівуєш юристу то напиши доповідну майору який тебе курує
Єдиний податок 2 групи має наступні обмеження
Оборот - не більше 834 мінімальних зарплат( для 2022 - 5421000грн)
Наймані Працівники - до 10
Єподаток - 20% =1300 грн в місяць
Соціальний внесок- 22%=1430 до 01-10 , з 01-10 - 1474 грн/місяць
По всій території України.

ПС
Мефала, як тобі?
Говорили про податки - вичислили педераційника який маскується під українця.
У війні дуже добре знати хто твій ворог.

ППС
А звідки взялась така помилка в нашого шпигуна - все просто рф - це федерація і там сплата податків залежить від доходу в федеральному окрузі
хто хоче - може сам побачити
https://fincult.info/article/kakie-nalogy-platit-ip/
Сумма налога зависит не от вашего дохода, а от потенциально возможного годового дохода бизнеса — в разных регионах он разный.
Я ж тобі казав мені не писати. Лошара. Єдиний податок це місцевий податок. Закон регламентує тільки мін показники, а місцева влада може встановити вищі ставки по 2 та 1 групі.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 19:00

  budivelnik написав:соціальний внесок змінити не можна)
Лошара, ЄСВ це не податок. :)
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 19:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:акон регламентує тільки мін показники, а місцева влада може встановити вищі ставки по 2 та 1 групі.
Закон регламентує максимальну ставку
І дає право в депресивних регіонах знизити цю ставку...так як все одно Єдиний податок це дохід місцевих рад...
А так як в Україні депресивних регіонів нема( крім тих що зараз окуповані твоїми господарями і на відміну від ереф) - той правом зменшити ставку ніхто не користується.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 19:25

Ну, не залишили мені вибору))

  budivelnik написав:є Львів( місце праці Долярчика)

Ну ок - притащу це сюди, раз тобі ліньки зайти на профільну гілку...

А може і ще хтось прокоментує що-до цього "бізнесу"))
  Успіх написав:
  Успіх написав:
  budivelnik написав:4 Чи багато тут присутніх вважає падіння націнки з 50-60% на доларовий товар - до 30-40% під час росту курсу на 50% - критичним?
Тобто гривнева ціна продажу залишилась незмінною під час війни на товар не першої необхідності?

Як то ви так рахували що у вас вийшло - "гривнева ціна продажу залишилась незмінною"?

І не з 50-60% на 30-40%, а з 60-80% на 30-40%! І це націнка в гривні!
А товар - доларовий і вже двічі зріс за 6міс. в доларі!(перший раз приблизно на 10-15% і другий раз теж десь так)

Тож, дістаємо ваш улюблений калькулятор і робимо підрахуя))
Наприклад, товар до першого подорожчання коштував 10дол.(по курсу 29) тобто 290грн - тож, після двох подорожчань(беремо по мінімуму) став коштувати 12дол.(по курсу 42) тобто 504грн!
Йдемо далі))
Коли товар коштував 290грн + накрутка 60% = 464грн(174грн дохід)
Тепер товар коштує 504грн(вже Карл!!!- дорожче, ніж пів року тому продавалось) + накрутка 30% = 655грн(151грн дохід) - вже помічаєте різницю?
Скажете - тюююю, всього лиш на 23грн менше заробляється, типу "не кретично"!
А отут я вже скажу грубо - нікуя!
Так як я казав, що каси +/- ті самі(а інколи і гірші) - але нехай... беремо ті самі каси:
Для простоти - за 2 вихідних дні пів року тому продавалось скажімо тих 10 речей по 464грн що = 4640грн(дохід 1740грн) і тепер каса - тих самих 4640грн!(дохід = куйня собача)

Ну, як вам математика?

Бізнес Долярчика/Успіха - поради
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 19:39

  budivelnik написав:
  otg написав:акон регламентує тільки мін показники, а місцева влада може встановити вищі ставки по 2 та 1 групі.
Закон регламентує максимальну ставку
І дає право в депресивних регіонах знизити цю ставку...так як все одно Єдиний податок це дохід місцевих рад...
Лошара, мін мах не має значення. Показово лише то що ти не знаєш, що податок на 1 та 2-й групі може бути різний, хоча як ми з'ясували, ухиляєшся від податків як раз через платників єдиного податку.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 19:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Ну ок - притащу це сюди, раз тобі ліньки зайти на профільну гілку...

Ти вже реально припарив!! Це називається "спам", якщо ти по-людськи не розумієш.
Чому ти вирішив, що всім має хотітись за тебе щось вирішувати??

Чому ти вирішив, що можна писати все, що прилетіло в черепну коробку, не дивлячись на назву гілки?
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 19:50

ответ Марку Солонину

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