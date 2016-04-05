Успіх написав:Ну ок - притащу це сюди, раз тобі ліньки зайти на профільну гілку...
Ти вже реально припарив!! Це називається "спам", якщо ти по-людськи не розумієш. Чому ти вирішив, що всім має хотітись за тебе щось вирішувати??
Чому ти вирішив, що можна писати все, що прилетіло в черепну коробку, не дивлячись на назву гілки?
реально, надо знать меру (во всем)
Насправді, після перемоги вималюється конкретна проблема. (Звичайно, вона не така жахлива, аніж якби втратили країну, проте..)
Тисячі бездарних і нікчемних у минулому цивільному житті людей зараз (поряд зі свідомими патріотами та іншими інтелектуалами) одягнули форму і знайшли себе на фронті (а інколи і не на фронті, а в тилу) , стали потрібними, шанованими , оплачуваними. Вони на хвилі хайпу, і вважають , що їм тепер можна все. Бо у них кредит поваги. І їм не вистачає розуму спинитись у своїй вседозволеності. Вони будуть всюди плювати на людей з високої гори. А на будь-яке зауваження казати "Заткнись, я воював для тебе!".
Успіх написав:Ну ок - притащу це сюди, раз тобі ліньки зайти на профільну гілку...
Ти вже реально припарив!! Це називається "спам", якщо ти по-людськи не розумієш. Чому ти вирішив, що всім має хотітись за тебе щось вирішувати?? Чому ти вирішив, що можна писати все, що прилетіло в черепну коробку, не дивлячись на назву гілки?