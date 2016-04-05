ROLF написав:Разом з тим, місцевою радою/радою об’єднаної територіальної громади ставки можуть бути встановленими і в меншому розмірі.
Це правило не діє для нормально розвинутих територій якими є Львів( місце праці Долярчика) чи Київська область( місце праці флая) Я навіть не знаю чи є в якихось карпатських хуторах де селищна рада прийняла закон про зменшення єдиного податку( при чому це стосується тільки єдиного податку, соціальний внесок змінити не можна)
otg написав:акон регламентує тільки мін показники, а місцева влада може встановити вищі ставки по 2 та 1 групі.
Закон регламентує максимальну ставку І дає право в депресивних регіонах знизити цю ставку...так як все одно Єдиний податок це дохід місцевих рад... А так як в Україні депресивних регіонів нема( крім тих що зараз окуповані твоїми господарями і на відміну від ереф) - той правом зменшити ставку ніхто не користується.
Успіх написав:Ну ок - притащу це сюди, раз тобі ліньки зайти на профільну гілку...
Ти вже реально припарив!! Це називається "спам", якщо ти по-людськи не розумієш. Чому ти вирішив, що всім має хотітись за тебе щось вирішувати??
Чому ти вирішив, що можна писати все, що прилетіло в черепну коробку, не дивлячись на назву гілки?
реально, надо знать меру (во всем)
Насправді, після перемоги вималюється конкретна проблема. (Звичайно, вона не така жахлива, аніж якби втратили країну, проте..)
Тисячі бездарних і нікчемних у минулому цивільному житті людей зараз (поряд зі свідомими патріотами та іншими інтелектуалами) одягнули форму і знайшли себе на фронті (а інколи і не на фронті, а в тилу) , стали потрібними, шанованими , оплачуваними. Вони на хвилі хайпу, і вважають , що їм тепер можна все. Бо у них кредит поваги. І їм не вистачає розуму спинитись у своїй вседозволеності. Вони будуть всюди плювати на людей з високої гори. А на будь-яке зауваження казати "Заткнись, я воював для тебе!".
Успіх написав:Ну ок - притащу це сюди, раз тобі ліньки зайти на профільну гілку...
Ти вже реально припарив!! Це називається "спам", якщо ти по-людськи не розумієш. Чому ти вирішив, що всім має хотітись за тебе щось вирішувати?? Чому ти вирішив, що можна писати все, що прилетіло в черепну коробку, не дивлячись на назву гілки?
ROLF написав:Єподаток - 20% =1300 грн в місяць Соціальний внесок- 22%=1430 до 01-10 , з 01-10 - 1474 грн/місяць По всій території України.
Податковим кодексом України для платників податків 1 та 2 групи встановлено максимальні ставки єдиного податку. Разом з тим, місцевою радою/радою об’єднаної територіальної громади ставки можуть бути встановленими і в меншому розмірі.
Якась фігня написана, але й тема взагалі не та, тож годі