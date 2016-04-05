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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2297229822992300>
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 18:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ROLF написав:Разом з тим, місцевою радою/радою об’єднаної територіальної громади ставки можуть бути встановленими і в меншому розмірі.
Це правило не діє для нормально розвинутих територій якими є Львів( місце праці Долярчика) чи Київська область( місце праці флая)
Я навіть не знаю чи є в якихось карпатських хуторах де селищна рада прийняла закон про зменшення єдиного податку( при чому це стосується тільки єдиного податку, соціальний внесок змінити не можна)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 19:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:акон регламентує тільки мін показники, а місцева влада може встановити вищі ставки по 2 та 1 групі.
Закон регламентує максимальну ставку
І дає право в депресивних регіонах знизити цю ставку...так як все одно Єдиний податок це дохід місцевих рад...
А так як в Україні депресивних регіонів нема( крім тих що зараз окуповані твоїми господарями і на відміну від ереф) - той правом зменшити ставку ніхто не користується.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 19:50

ответ Марку Солонину

prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 19:52

  Hotab написав:
  Успіх написав:Ну ок - притащу це сюди, раз тобі ліньки зайти на профільну гілку...

Ти вже реально припарив!! Це називається "спам", якщо ти по-людськи не розумієш.
Чому ти вирішив, що всім має хотітись за тебе щось вирішувати??

Чому ти вирішив, що можна писати все, що прилетіло в черепну коробку, не дивлячись на назву гілки?


реально, надо знать меру (во всем)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 19:53

  Faceless написав:
fler написав:Петиція проти мобілізації в рф набрала за кілька годин понад 86 тисяч підписів.
https://www.change.org/p/%D0%BF%D1%80%D ... 0%B8%D0%B8
Петиції, рф - ото ржака

Петицію вже підписали 200 тисяч русні.

На кордоні рф з Фінляндією черга 35 км.
На мітингах проти мобілізації середня кількість осіб до 100. Затримано по рф на мітингах понад 150 осіб. Найбільше затримано в Єкатеринбурзі - 45.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 20:00

  prodigy написав:
  Hotab написав:
  Успіх написав:Ну ок - притащу це сюди, раз тобі ліньки зайти на профільну гілку...

Ти вже реально припарив!! Це називається "спам", якщо ти по-людськи не розумієш.
Чому ти вирішив, що всім має хотітись за тебе щось вирішувати??

Чому ти вирішив, що можна писати все, що прилетіло в черепну коробку, не дивлячись на назву гілки?


реально, надо знать меру (во всем)


Насправді, після перемоги вималюється конкретна проблема. (Звичайно, вона не така жахлива, аніж якби втратили країну, проте..)

Тисячі бездарних і нікчемних у минулому цивільному житті людей зараз (поряд зі свідомими патріотами та іншими інтелектуалами) одягнули форму і знайшли себе на фронті (а інколи і не на фронті, а в тилу) , стали потрібними, шанованими , оплачуваними. Вони на хвилі хайпу, і вважають , що їм тепер можна все. Бо у них кредит поваги.
І їм не вистачає розуму спинитись у своїй вседозволеності.
Вони будуть всюди плювати на людей з високої гори. А на будь-яке зауваження казати "Заткнись, я воював для тебе!".
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 20:04

  Hotab написав:
  Успіх написав:Ну ок - притащу це сюди, раз тобі ліньки зайти на профільну гілку...

Ти вже реально припарив!! Це називається "спам", якщо ти по-людськи не розумієш.
Чому ти вирішив, що всім має хотітись за тебе щось вирішувати??
Чому ти вирішив, що можна писати все, що прилетіло в черепну коробку, не дивлячись на назву гілки?

+++++++++++ 8)
21.09.2021 Російський фондовий ринок обвалився після виступу Путіна
https://biz.nv.ua/ukr/economics/fondovi ... 71419.html
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 20:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мобики - пешечное наступательное мясо. Значит нашей власти придется тоже проводить более радикальную мобилизацию. Иначе пушечным мясом задавят.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 20:18

  Zebra написав:Мобики - пешечное наступательное мясо. Значит нашей власти придется тоже проводить более радикальную мобилизацию. Иначе пушечным мясом задавят.

не задавят
современного жукова у них нет для "можемповторить"...
ретроспектива: овер 100т трупов при форсировании Днепра чтобы взять(освободить) Киев к 7.11...
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 20:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ROLF написав:Єподаток - 20% =1300 грн в місяць
Соціальний внесок- 22%=1430 до 01-10 , з 01-10 - 1474 грн/місяць
По всій території України.

Податковим кодексом України для платників податків 1 та 2 групи встановлено максимальні ставки єдиного податку. Разом з тим, місцевою радою/радою об’єднаної територіальної громади ставки можуть бути встановленими і в меншому розмірі.
Якась фігня написана, але й тема взагалі не та, тож годі
Faceless
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