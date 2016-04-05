- Соавтор поправок в УК о мобилизации Вяткин объяснил, почему депутаты не могут уйти воевать
Депутат Госдумы Дмитрий Вяткин («Единая Россия») утверждает, что для парламентариев было бы «самым легким решением» пойти воевать. Однако, по его словам, депутаты не могут этого сделать, потому что обязаны «донести важность ситуации» до людей.О намерении отправиться воевать на Украину на заседании Госдумы заявил только депутат Юрий Швыткин («Единая Россия»), участвовавший в войне в Чечне. Он направил шесть заявлений на мобилизацию. Володин пообещал их рассмотреть и удовлетворить.Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заверил, что «если будет нужно Родине», то депутаты готовы «встать в строй». «Другой вопрос, что сейчас мы занимаемся той работой, которую без нас, наверное, вряд ли кто-то сделает», — утверждает Толстой. На уточняющий вопрос о готовности «встать в строй» он ответил: «Мы все и так в нем находимся».