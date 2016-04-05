Товарищи из думы откликнулись на призыв народа самим идти воевать :
Соавтор поправок в УК о мобилизации Вяткин объяснил, почему депутаты не могут уйти воевать Депутат Госдумы Дмитрий Вяткин («Единая Россия») утверждает, что для парламентариев было бы «самым легким решением» пойти воевать. Однако, по его словам, депутаты не могут этого сделать, потому что обязаны «донести важность ситуации» до людей.О намерении отправиться воевать на Украину на заседании Госдумы заявил только депутат Юрий Швыткин («Единая Россия»), участвовавший в войне в Чечне. Он направил шесть заявлений на мобилизацию. Володин пообещал их рассмотреть и удовлетворить.Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заверил, что «если будет нужно Родине», то депутаты готовы «встать в строй». «Другой вопрос, что сейчас мы занимаемся той работой, которую без нас, наверное, вряд ли кто-то сделает», — утверждает Толстой. На уточняющий вопрос о готовности «встать в строй» он ответил: «Мы все и так в нем находимся».
В принципі час для мобілізації вибраний вірно....тим більше що ця мобілізація як і все в педерації - продукт для власного споживання. 1 Фактор мобілізації дозволить сісти на вуха армії рф під Херсоном з оповіданнями що треба ще трошки почекати і прийде армія венка. 2 Глуха оборона на протязі ще місяця-двох - затормозить( на думку педераційників) наш наступ і ЗСУ перенесе його на весну 2023.. 3 За цей час можна буде запустити по нашій інфраструктурі ще 1000+ ракет...зима...холод...от фюрер і надіється що ми не витримаємо А в 2023 чи ішак помре, чи падишах..чи осел навчиться читати.
budivelnik написав:В принципі час для мобілізації вибраний вірно....тим більше що ця мобілізація як і все в педерації - продукт для власного споживання. 1 Фактор мобілізації дозволить сісти на вуха армії рф під Херсоном з оповіданнями що треба ще трошки почекати і прийде армія венка. 2 Глуха оборона на протязі ще місяця-двох - затормозить( на думку педераційників) наш наступ і ЗСУ перенесе його на весну 2023.. 3 За цей час можна буде запустити по нашій інфраструктурі ще 1000+ ракет...зима...холод...от фюрер і надіється що ми не витримаємо А в 2023 чи ішак помре, чи падишах..чи осел навчиться читати.
Теж звісно імхо: Мобілізація проводиться в них, бо пізніше вже більше нікуди. І першочергова її мета -- доукомплектувати хоч ким вже наявні підрозділи угрупування в Україні. В них й так некомплект відсотків по 25+.
По аналогії, як в нас в інтерв'ю боєць ДШбригади казав -- приходьте до нас будь хто, бо я три доби просидів спостерігачем на 9 поверсі; я буду працювати за фахом, а ви замість мене просто сидіти та спостерігати; не треба вам бути десантником.
Так і оті мобілізовані будуть хоча б снаряди підносити, воду тягати і т.д. І паралельно на місці навчатися...
В другу чергу поповнення частин в тилу рашки, а також комплектування кадрованих частин.
Далі їм відтягувати нікуди. Навкруги суцільні некомплекти.
budivelnik написав:............. Єдиний податок 2 групи має наступні обмеження Оборот - не більше 834 мінімальних зарплат( для 2022 - 5421000грн) Наймані Працівники - до 10 Єподаток - 20% =1300 грн в місяць Соціальний внесок- 22%=1430 до 01-10 , з 01-10 - 1474 грн/місяць По всій території України. ..........
Самоуверенность подводит. Г. Харьков налог по 2 группе - 10%, т.е. 650 грн. Мабуть, Харків якийсь вже дуже глухий карпатський хутор.
fler написав:Боже, гарно дякую тобі за цей день! Він почався з чудових новин та закінчується ще кращими! ЗСУ звільнили ще один важливий населений пункт. Не називаю, бо слід чекати на офіційне підтвердження.
Hotab написав:Хтось вникав в тонкощі рашиської могилізації? Те, що тепер можуть насильно призвати - зрозуміло. Але чи з'явились підстави насильно загнати на війну? Це ж наче окремий контракт і окрема згода, ні?
читав що у першій хвилі було багато піврічних контрактів. ті хто вижили чекали що повернуться додому. тепер контракти навіть самі короткострокові розривати не можна, здрасте жопа новий рік.