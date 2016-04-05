200 украинских военных выменяли на Медведчука.......За пятерых украинских топ-командиров Россия получила 55 пленных
ЛАД написав:"Украина обменяла Медведчука и 55 россиян на больше 200 своих пленных, в том числе пять командиров с "Азовстали" - https://www.bbc.com/russian/news-62990303.200 украинских военных выменяли на Медведчука.......За пятерых украинских топ-командиров Россия получила 55 пленныхПросто интересно, как некоторые наши "товарищи" забудут цифру "200 украинских военных" и напишут о "зраде" в связи с освобождением Медведчука.
detroytred написав: fler написав:Боже, гарно дякую тобі за цей день! Він почався з чудових новин та закінчується ще кращими! ЗСУ звільнили ще один важливий населений пункт. Не називаю, бо слід чекати на офіційне підтвердження.Й вишенька на тортик - звільнення захисників з полку Азов та морпіхів.Прокопенка та інших.https://hromadske.radio/news/2022/09/21 ... kh-ptashkaНаче на Медведчука обміняли.
fler написав:Боже, гарно дякую тобі за цей день! Він почався з чудових новин та закінчується ще кращими! ЗСУ звільнили ще один важливий населений пункт. Не називаю, бо слід чекати на офіційне підтвердження.
Xenon написав:........И в плану у рашистов на сегодня около 8000 наших бойцов (((